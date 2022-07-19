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Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития
Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития - РИА Новости, 19.07.2022
Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития
Необходимо создать условия для определения народом Сирии без вмешательства извне своего пути развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:29
2022-07-19T21:29
2022-07-19T21:29
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Необходимо создать условия для определения народом Сирии без вмешательства извне своего пути развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Видим в качестве задачи на ближайшую перспективу условиться о конкретных шагах по содействию межсирийскому инклюзивному политическому диалогу. То есть на практике реализовать нашу договоренность о создании условий, при которых сирийцы сами без вмешательства извне могли бы определить судьбу своей страны. Собственно, именно для этого тремя нашими государствами было инициировано принятие на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году решения о создании конституционного комитета", - сказал Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции.Российский лидер добавил, что при поддержке посла РФ, Ирана и Турции, а также при участии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии сирийскими сторонами в рамках комитета достигнут прогресс.
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в мире, сирия, россия, иран, оон, владимир путин
Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития
Путин призвал создать условия для определения народом Сирии своего пути развития