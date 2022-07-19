https://ria.ru/20220719/siriya-1803575608.html

Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития

Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития - РИА Новости, 19.07.2022

Путин призвал создать условия для определения народом Сирии пути развития

Необходимо создать условия для определения народом Сирии без вмешательства извне своего пути развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:29

2022-07-19T21:29

2022-07-19T21:29

в мире

сирия

россия

иран

оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734468756_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c643c4c77d0c336ffe2d810f0abd8dfa.jpg

ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Необходимо создать условия для определения народом Сирии без вмешательства извне своего пути развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Видим в качестве задачи на ближайшую перспективу условиться о конкретных шагах по содействию межсирийскому инклюзивному политическому диалогу. То есть на практике реализовать нашу договоренность о создании условий, при которых сирийцы сами без вмешательства извне могли бы определить судьбу своей страны. Собственно, именно для этого тремя нашими государствами было инициировано принятие на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году решения о создании конституционного комитета", - сказал Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции.Российский лидер добавил, что при поддержке посла РФ, Ирана и Турции, а также при участии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии сирийскими сторонами в рамках комитета достигнут прогресс.

https://ria.ru/20220708/damask-1801342965.html

сирия

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, россия, иран, оон, владимир путин