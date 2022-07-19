https://ria.ru/20220719/siriya-1803574588.html
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР - РИА Новости, 19.07.2022
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР
Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:24
2022-07-19T21:24
2022-07-19T21:24
сирия
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин."Рассчитываем в предметном и деловом ключе обсудить сегодня актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а их накопилось действительно немало", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).
https://ria.ru/20220708/sar-1801354026.html
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сирия, тегеран (город), в мире, владимир путин, турция, россия
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР
Путин рассчитывает обсудить накопившиеся вопросы по ситуации в САР на встрече в Тегеране