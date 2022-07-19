https://ria.ru/20220719/siriya-1803574588.html

Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР

Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР - РИА Новости, 19.07.2022

Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР

Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:24

2022-07-19T21:24

2022-07-19T21:24

сирия

тегеран (город)

в мире

владимир путин

турция

россия

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин."Рассчитываем в предметном и деловом ключе обсудить сегодня актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а их накопилось действительно немало", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).

https://ria.ru/20220708/sar-1801354026.html

сирия

тегеран (город)

турция

россия

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сирия, тегеран (город), в мире, владимир путин, турция, россия