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Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР - РИА Новости, 19.07.2022
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР
Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:24
2022-07-19T21:24
сирия
тегеран (город)
в мире
владимир путин
турция
россия
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин."Рассчитываем в предметном и деловом ключе обсудить сегодня актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а их накопилось действительно немало", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).
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сирия
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сирия, тегеран (город), в мире, владимир путин, турция, россия
21:24 19.07.2022
 
Путин заявил, что накопилось много вопросов по стабилизации ситуации в САР

Путин рассчитывает обсудить накопившиеся вопросы по ситуации в САР на встрече в Тегеране

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума, Сирия
Город Дума, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии, сказал президент России Владимир Путин.
"Рассчитываем в предметном и деловом ключе обсудить сегодня актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а их накопилось действительно немало", - сказал Путин в ходе трехсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств-гарантов "астанинского" процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция и Иран).
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 22:24
САР разделяет мотивы, по которым Россия заблокировала резолюцию Запада
 
СирияТегеран (город)В миреВладимир ПутинТурцияРоссия
 
 
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