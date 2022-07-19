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Президент Ирана убежден, что сирийский кризис не имеет военного решения - РИА Новости, 19.07.2022
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Президент Ирана убежден, что сирийский кризис не имеет военного решения
Президент Ирана убежден, что сирийский кризис не имеет военного решения - РИА Новости, 19.07.2022
Президент Ирана убежден, что сирийский кризис не имеет военного решения
Сирийский кризис не имеет военного решения, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием коллег... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:16
2022-07-19T23:07
в мире
иран
сирия
россия
владимир путин
ибрахим раиси
реджеп тайип эрдоган
турция
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Сирийский кризис не имеет военного решения, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием коллег из России и Турции Владимира Путин и Тайипа Эрдогана.Он также выразил уверенность в том, что необходимо сохранить и дальше развить "астанинский" формат переговоров по сирийскому урегулированию - он показал свою эффективность."По прошествии порядка 11 лет с начала кризиса в Сирии Иран по-прежнему убежден, что единственный путь урегулирования кризиса в Сирии - политический, военные шаги не только не являются выходом, но и приведут к ухудшению ситуации", - сказал Раиси.Он подчеркнул, что Иран, Россия и Турция полны решимости продолжить борьбу с терроризмом, а также выполнить прежние договоренности.Президент Ирана также отверг односторонние санкции против Сирии со стороны США, заявив, что они нарушают международное право, заявив о об усилении своей поддержки Дамаску в этой связи, а также призвал мировое сообщество к более серьезным мерам на гуманитарном направлении, в том числе в вопросе беженцев.
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в мире, иран, сирия, россия, владимир путин, ибрахим раиси, реджеп тайип эрдоган, турция
21:16 19.07.2022 (обновлено: 23:07 19.07.2022)
 
Президент Ирана убежден, что сирийский кризис не имеет военного решения

Президент Ирана Раиси: сирийский кризис можно урегулировать только политическим путем

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Сейед Эбрахим Раиси
Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Сирийский кризис не имеет военного решения, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в начале трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию с участием коллег из России и Турции Владимира Путин и Тайипа Эрдогана.
Он также выразил уверенность в том, что необходимо сохранить и дальше развить "астанинский" формат переговоров по сирийскому урегулированию - он показал свою эффективность.
"По прошествии порядка 11 лет с начала кризиса в Сирии Иран по-прежнему убежден, что единственный путь урегулирования кризиса в Сирии - политический, военные шаги не только не являются выходом, но и приведут к ухудшению ситуации", - сказал Раиси.
Он подчеркнул, что Иран, Россия и Турция полны решимости продолжить борьбу с терроризмом, а также выполнить прежние договоренности.
Президент Ирана также отверг односторонние санкции против Сирии со стороны США, заявив, что они нарушают международное право, заявив о об усилении своей поддержки Дамаску в этой связи, а также призвал мировое сообщество к более серьезным мерам на гуманитарном направлении, в том числе в вопросе беженцев.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:10
Россия выступает за сворачивание трансграничного механизма помощи Сирии
 
В миреИранСирияРоссияВладимир ПутинИбрахим РаисиРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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