https://ria.ru/20220719/siriya-1803572620.html

Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии

Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022

Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:06

2022-07-19T21:06

2022-07-19T23:29

владимир путин

сирия

в мире

сша

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях."Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов "астанинского" процесса.

https://ria.ru/20220525/kontrabanda-1790701952.html

сирия

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2022

Наталья Стерхова

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Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии 2022-07-19T21:06 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, сирия, в мире, сша