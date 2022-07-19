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Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:06
2022-07-19T23:29
владимир путин
сирия
в мире
сша
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях."Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов "астанинского" процесса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии
Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии
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владимир путин, сирия, в мире, сша
21:06 19.07.2022 (обновлено: 23:29 19.07.2022)
 
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии

Президент России Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.
"Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов "астанинского" процесса.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Небензя обвинил США в контрабанде нефти и зерна из Сирии
 
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