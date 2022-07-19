https://ria.ru/20220719/siriya-1803572620.html
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:06
2022-07-19T21:06
2022-07-19T23:29
владимир путин
сирия
в мире
сша
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях."Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов "астанинского" процесса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии
Путин заявил, что страны Запада ведут деструктивную линию в Сирии
2022-07-19T21:06
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сирия, в мире, сша
21:06 19.07.2022 (обновлено: 23:29 19.07.2022)
Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии
Президент России Путин заявил о деструктивной линии США в Сирии
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях.
"Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами", - сказал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов "астанинского" процесса.