https://ria.ru/20220719/siriya-1803572521.html
Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами
Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами - РИА Новости, 19.07.2022
Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами
Президент РФ Владимир Путин призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии запрещенной в России террористической группировки ИГ* и других экстремистских... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:06
2022-07-19T21:06
2022-07-19T22:54
сирия
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владимир путин
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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии запрещенной в России террористической группировки ИГ* и других экстремистских группировок.Во время трехстороннего саммита России, Ирана и Турции в Тегеране российский лидер выразил уверенность, что страны продолжат укреплять взаимодействие для окончательной ликвидации остающихся в Сирии очагов международного терроризма.Путин подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, поскольку оттуда исходят угрозы преступности, экстремизма и сепаратизма.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, в мире, россия, владимир путин, иран
21:06 19.07.2022 (обновлено: 22:54 19.07.2022)
Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами
Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ и другими террористическими группировками