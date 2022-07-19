https://ria.ru/20220719/siriya-1803572521.html

Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами

Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами - РИА Новости, 19.07.2022

Путин призвал навсегда покончить в Сирии с ИГ* и другими террористами

Президент РФ Владимир Путин призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии запрещенной в России террористической группировки ИГ* и других экстремистских... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:06

2022-07-19T21:06

2022-07-19T22:54

сирия

в мире

россия

владимир путин

иран

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал навсегда покончить с присутствием в Сирии запрещенной в России террористической группировки ИГ* и других экстремистских группировок.Во время трехстороннего саммита России, Ирана и Турции в Тегеране российский лидер выразил уверенность, что страны продолжат укреплять взаимодействие для окончательной ликвидации остающихся в Сирии очагов международного терроризма.Путин подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, поскольку оттуда исходят угрозы преступности, экстремизма и сепаратизма.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220331/nestabilnost-1780991039.html

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сирия, в мире, россия, владимир путин, иран