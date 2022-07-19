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Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
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Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии
Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:14
2022-07-19T14:29
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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране."Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках "тройки" по астанинскому процессу. Я и мои коллеги - уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси - обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси "астанинский процесс" и новые возможности по Сирии."Снова оценим "астанинский процесс", обсудим новые возможности", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.
https://ria.ru/20220718/terrorizm-1803254105.html
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в мире, сирия, россия, иран, турция, тегеран (город)
14:14 19.07.2022 (обновлено: 14:29 19.07.2022)
 
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии

Глава Турции Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране.
"Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках "тройки" по астанинскому процессу. Я и мои коллеги - уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси - обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси "астанинский процесс" и новые возможности по Сирии.
"Снова оценим "астанинский процесс", обсудим новые возможности", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.
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