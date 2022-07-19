https://ria.ru/20220719/siriya-1803455391.html

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии

Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:14

2022-07-19T14:14

2022-07-19T14:29

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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране."Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках "тройки" по астанинскому процессу. Я и мои коллеги - уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси - обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси "астанинский процесс" и новые возможности по Сирии."Снова оценим "астанинский процесс", обсудим новые возможности", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.

https://ria.ru/20220718/terrorizm-1803254105.html

https://ria.ru/20220718/siriya-1803250954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, иран, турция, тегеран (город)