https://ria.ru/20220719/siriya-1803455391.html
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии
Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:14
2022-07-19T14:14
2022-07-19T14:29
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АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране."Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках "тройки" по астанинскому процессу. Я и мои коллеги - уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси - обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси "астанинский процесс" и новые возможности по Сирии."Снова оценим "астанинский процесс", обсудим новые возможности", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране.
https://ria.ru/20220718/terrorizm-1803254105.html
https://ria.ru/20220718/siriya-1803250954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сирия, россия, иран, турция, тегеран (город)
14:14 19.07.2022 (обновлено: 14:29 19.07.2022)
Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии
Глава Турции Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Раиси последние события в Сирии