https://ria.ru/20220719/shkoly-1803518964.html

В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу

В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу - РИА Новости, 19.07.2022

В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу

В Тверской области по нацпроекту "Образование" с 2019 года работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы проведены в 430 школах, в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:46

2022-07-19T17:46

2022-07-19T17:46

тверская область

игорь руденя

вышний волочек

тверь

ржев

кванториум

общество

нацпроекты

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ТВЕРЬ, 18 июл - РИА Новости. В Тверской области по нацпроекту "Образование" с 2019 года работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы проведены в 430 школах, в том числе в прошлом году в 150 учреждениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.Реализация нацпроекта "Образование" в регионе рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области.По сообщению пресс-службы, введены в эксплуатацию две школы в Твери. Открыт региональный Центр поддержки талантов детей и молодёжи в Вышнем Волочке.Ведется строительство школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, детских садов на 190 мест, а также детсада на 160 мест в Вышнем Волочке.Для освоения детьми современных знаний и навыков по инженерно-техническим направлениям созданы технопарки "Кванториум", центры "IT-куб", а также центры "Точка роста" в сельских школах. В этом году планируется увеличить количество центров "Точка роста" до 210, а также открыть ещё один технопарк "Кванториум" во Ржеве, "IT-кубы" в Кимрах и Вышнем Волочке. Будет создано свыше 2,4 тысячи новых мест для дополнительного образования детей.Губернатор региона Игорь Руденя на заседании обратил внимание на сроки выполнения заявленных работ."Мало поставить оборудование, его надо запустить, а также обучить специалистов. Сроки реализации всех закупок по этому направлению должны быть обозначены не позднее 1 августа", – отметил Руденя.

https://ria.ru/20220602/modernizatsiya-1792682245.html

https://ria.ru/20220614/proekty-1795226049.html

тверская область

вышний волочек

тверь

ржев

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, вышний волочек, тверь, ржев, кванториум, общество, нацпроекты, образование, образование - общество