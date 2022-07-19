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В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу - РИА Новости, 19.07.2022
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В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу
В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу - РИА Новости, 19.07.2022
В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу
В Тверской области по нацпроекту "Образование" с 2019 года работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы проведены в 430 школах, в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:46
2022-07-19T17:46
тверская область
игорь руденя
вышний волочек
тверь
ржев
кванториум
общество
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 18 июл - РИА Новости. В Тверской области по нацпроекту "Образование" с 2019 года работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы проведены в 430 школах, в том числе в прошлом году в 150 учреждениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.Реализация нацпроекта "Образование" в регионе рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области.По сообщению пресс-службы, введены в эксплуатацию две школы в Твери. Открыт региональный Центр поддержки талантов детей и молодёжи в Вышнем Волочке.Ведется строительство школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, детских садов на 190 мест, а также детсада на 160 мест в Вышнем Волочке.Для освоения детьми современных знаний и навыков по инженерно-техническим направлениям созданы технопарки "Кванториум", центры "IT-куб", а также центры "Точка роста" в сельских школах. В этом году планируется увеличить количество центров "Точка роста" до 210, а также открыть ещё один технопарк "Кванториум" во Ржеве, "IT-кубы" в Кимрах и Вышнем Волочке. Будет создано свыше 2,4 тысячи новых мест для дополнительного образования детей.Губернатор региона Игорь Руденя на заседании обратил внимание на сроки выполнения заявленных работ."Мало поставить оборудование, его надо запустить, а также обучить специалистов. Сроки реализации всех закупок по этому направлению должны быть обозначены не позднее 1 августа", – отметил Руденя.
https://ria.ru/20220602/modernizatsiya-1792682245.html
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тверская область
вышний волочек
тверь
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тверская область, игорь руденя, вышний волочек, тверь, ржев, кванториум, общество, нацпроекты, образование, образование - общество
17:46 19.07.2022
 

В 430 школах Тверской области провели ремонт и укрепили маттехбазу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс общеобразовательной школы в процессе ремонта
Класс общеобразовательной школы в процессе ремонта - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Класс общеобразовательной школы в процессе ремонта. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 18 июл - РИА Новости. В Тверской области по нацпроекту "Образование" с 2019 года работы по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы проведены в 430 школах, в том числе в прошлом году в 150 учреждениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Реализация нацпроекта "Образование" в регионе рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомился с ходом работ по программе модернизации в одной из тверских школ
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По сообщению пресс-службы, введены в эксплуатацию две школы в Твери. Открыт региональный Центр поддержки талантов детей и молодёжи в Вышнем Волочке.
Ведется строительство школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" Твери, детских садов на 190 мест, а также детсада на 160 мест в Вышнем Волочке.
Для освоения детьми современных знаний и навыков по инженерно-техническим направлениям созданы технопарки "Кванториум", центры "IT-куб", а также центры "Точка роста" в сельских школах. В этом году планируется увеличить количество центров "Точка роста" до 210, а также открыть ещё один технопарк "Кванториум" во Ржеве, "IT-кубы" в Кимрах и Вышнем Волочке. Будет создано свыше 2,4 тысячи новых мест для дополнительного образования детей.
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании обратил внимание на сроки выполнения заявленных работ.
"Мало поставить оборудование, его надо запустить, а также обучить специалистов. Сроки реализации всех закупок по этому направлению должны быть обозначены не позднее 1 августа", – отметил Руденя.
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Тверская областьИгорь РуденяВышний ВолочекТверьРжевКванториумОбществоНацпроектыОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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