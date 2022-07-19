https://ria.ru/20220719/shkola-gimnaziya-1803511099.html

Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР

Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022

Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР

К началу нового учебного года строители завершат капитальный ремонт третьего этажа Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР, будем помогать по всем направлениям,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:42

2022-07-19T17:42

2022-07-19T17:42

тамбовская область

тамбовская область

луганская народная республика

новоайдарский район

общество

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ТАМБОВ, 19 июл – РИА Новости. К началу нового учебного года строители завершат капитальный ремонт третьего этажа Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР, будем помогать по всем направлениям, сообщил врио губернатораТамбовской области Максим Егоров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики.К началу нового учебного года в школе появятся классные комнаты по различным направлениям обучения. Все работы планируется завершить до 25 августа", - отмечает пресс-служба правительства Тамбовской области.Подписанное соглашение касается основных сфер жизнедеятельности района: здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства, спорта, добровольчества, туризма, молодежной политики, трудовых отношений. Тамбовская область оказывает подшефной территории ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты из области уже второй месяц работают в Новоайдарском районе."Мы проводим инвентаризацию объектов, которые нуждаются в восстановлении, ведем поэтапную работу по их ремонту. Важно завершить капремонт школ к началу нового учебного года. Ребята должны учиться в хороших условиях. Мы не только отремонтируем стены — Тамбовская область активно включилась в акцию "Дети – детям" по сбору детской художественной литературы для отправки в образовательные организации Донецкой и Луганской Народных республик, — отметил Егоров.

https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800682351.html

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тамбовская область

луганская народная республика

новоайдарский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, луганская народная республика, новоайдарский район, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, максим егоров