https://ria.ru/20220719/shkola-gimnaziya-1803511099.html
Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР
Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР
К началу нового учебного года строители завершат капитальный ремонт третьего этажа Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР, будем помогать по всем направлениям,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:42
2022-07-19T17:42
2022-07-19T17:42
тамбовская область
тамбовская область
луганская народная республика
новоайдарский район
общество
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ТАМБОВ, 19 июл – РИА Новости. К началу нового учебного года строители завершат капитальный ремонт третьего этажа Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР, будем помогать по всем направлениям, сообщил врио губернатораТамбовской области Максим Егоров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики.К началу нового учебного года в школе появятся классные комнаты по различным направлениям обучения. Все работы планируется завершить до 25 августа", - отмечает пресс-служба правительства Тамбовской области.Подписанное соглашение касается основных сфер жизнедеятельности района: здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства, спорта, добровольчества, туризма, молодежной политики, трудовых отношений. Тамбовская область оказывает подшефной территории ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты из области уже второй месяц работают в Новоайдарском районе."Мы проводим инвентаризацию объектов, которые нуждаются в восстановлении, ведем поэтапную работу по их ремонту. Важно завершить капремонт школ к началу нового учебного года. Ребята должны учиться в хороших условиях. Мы не только отремонтируем стены — Тамбовская область активно включилась в акцию "Дети – детям" по сбору детской художественной литературы для отправки в образовательные организации Донецкой и Луганской Народных республик, — отметил Егоров.
https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800682351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, луганская народная республика, новоайдарский район, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, максим егоров
ТАМБОВ, 19 июл – РИА Новости. К началу нового учебного года строители завершат капитальный ремонт третьего этажа Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР, будем помогать по всем направлениям, сообщил врио губернатораТамбовской области Максим Егоров на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом Луганской Народной Республики.
"Работа предстоит масштабная. Строители разберут старые полы и потолки. Обновят системы водо- и электроснабжения, водоотведения. В отремонтированной школе будет установлена новая система пожарной сигнализации с громкоговорителями и оповещателями.
К началу нового учебного года в школе появятся классные комнаты по различным направлениям обучения. Все работы планируется завершить до 25 августа", - отмечает пресс-служба правительства Тамбовской области
.
Подписанное соглашение касается основных сфер жизнедеятельности района: здравоохранения, образования, науки, сельского хозяйства, спорта, добровольчества, туризма, молодежной политики, трудовых отношений.
Тамбовская область оказывает подшефной территории ЛНР
помощь в восстановлении инфраструктуры. Специалисты из области уже второй месяц работают в Новоайдарском районе
.
"Мы проводим инвентаризацию объектов, которые нуждаются в восстановлении, ведем поэтапную работу по их ремонту. Важно завершить капремонт школ к началу нового учебного года. Ребята должны учиться в хороших условиях. Мы не только отремонтируем стены — Тамбовская область активно включилась в акцию "Дети – детям" по сбору детской художественной литературы для отправки в образовательные организации Донецкой и Луганской Народных республик, — отметил Егоров.