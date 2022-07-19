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Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР
Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР - РИА Новости, 19.07.2022
Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР
Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР – Белокуракинским и Троицким. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:18
2022-07-19T20:18
2022-07-19T20:18
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
жкх
сергей кириенко
владимир путин
белгородская область
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР – Белокуракинским и Троицким."Белгородская область взяла шефство сразу над двумя районами республики – Белокуракинским и Троицким. Губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков отметил, что отношения наших регионов не просто соседские, а фактически родственные. И это тяжело опровергнуть – многие семьи имеют близкую родню с обеих сторон границы. Поэтому сейчас нужно налаживать взаимосвязи, насильно разорванные киевскими властями", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Глава ЛНР отметил, что на первый план сейчас выходит подготовка к первому сентября и отопительному сезону. Следующий этап помощи со стороны Белгородской области – масштабная реконструкция объектов инфраструктуры. Восстановление инфраструктуры может начаться весной следующего года, указал он.В мае первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220714/melitopol-1802442584.html
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вячеслав гладков, жкх, сергей кириенко, владимир путин, белгородская область, луганская народная республика, россия
Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: Белгородская область взяла шефство над Белокуракинским и Троицким