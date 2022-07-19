Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html
В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных
В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных - РИА Новости, 19.07.2022
В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в спецоперации РФ. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:11
2022-07-19T22:11
в мире
россия
украина
донбасс
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_5c8e2f068621661c9e2ca7504362a82b.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в спецоперации РФ.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803444711.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_cf88b2cbf510cbb35629da893b2a6ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, андрей ермак
22:11 19.07.2022
 
В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных

Руководитель офиса Зеленского призвал ввести санкции против детей российских военных

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в спецоперации РФ.
"Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции", - сказал Ермак в интервью изданию "Новое время".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 13:37
Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР
 
В миреРоссияУкраинаДонбассАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала