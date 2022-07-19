https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803582396.html

В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных

В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных - РИА Новости, 19.07.2022

В офисе Зеленского хотят расширить санкции на детей российских военных

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в спецоперации РФ. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:11

2022-07-19T22:11

2022-07-19T22:11

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в спецоперации РФ.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803444711.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, донбасс, андрей ермак