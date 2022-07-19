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В Китае признали незначительность антироссийских санкций Запада - РИА Новости, 19.07.2022
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В Китае признали незначительность антироссийских санкций Запада
В Китае признали незначительность антироссийских санкций Запада - РИА Новости, 19.07.2022
В Китае признали незначительность антироссийских санкций Запада
Введенные Евросоюзом в этом году антироссийские санкции показали свою неэффективность, дальнейшие ограничительные меры против Москвы скорее всего будут... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:01
2022-07-19T09:15
в мире
дональд трамп
сша
россия
китай
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Введенные Евросоюзом в этом году антироссийские санкции показали свою неэффективность, дальнейшие ограничительные меры против Москвы скорее всего будут символическими, а их влияние незначительным, считают авторы китайского государственного издания Global Times.По мнению китайских аналитиков, Евросоюз осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже "максимальными" санкциями, поэтому новые ограничительные будут еще менее эффективными. Обсуждение новых санкций, добавили в Global Times, вновь началось, когда ЕС столкнулся с давлением со стороны США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, Литвы.К санкциям ЕС будет подталкивать и Чехия, полагают китайские эксперты, даже несмотря на то, что Брюссель осознает их слабую эффективность.Вместе с тем газета отмечает, что многие европейские страны обеспокоены тем, что Россия может сократить или даже прекратить поставки газа в Европу, поэтому ЕС, обдумывая новый пакет санкций против России, продолжает искать по миру альтернативы российскому природному газу, чтобы справиться с холодами грядущей зимы.Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил изданию, что ответ на вопрос о том, как долго ЕС будет продолжать вводить санкции в отношении России, находится в США, так как многие меры требуют согласования с Вашингтоном.Вместе с тем он отмечает, что в Евросоюзе появляется все больше и больше опасений относительно США, так как ЕС понимает, что на Вашингтон нельзя полагаться. А в случае, если экс-президент США Дональд Трамп вновь займет овальный кабинет в Белом доме, ценность Европы для США будет незначительной.Китайские аналитики считают, что ЕС на этом фоне стремится к сотрудничеству с другими крупными странами, включая Китай, так как осознает, что решение многих глобальных проблем требует участия Пекина.Издание подчеркивает, что Китай и ЕС в вопросе украинского кризиса имеют некоторые схожести в позициях, так как ни Пекин, ни Брюссель не хотят хаоса или войны и стремятся содействовать скорейшему прекращению огня. По мнению наблюдателей, стороны также придерживаются общих позиций в отношении гуманитарной помощи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/sanktsii-1803365099.html
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803257617.html
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в мире, дональд трамп, сша, россия, китай, евросоюз, санкции в отношении россии
09:01 19.07.2022 (обновлено: 09:15 19.07.2022)
 
В Китае признали незначительность антироссийских санкций Запада

Global Times: Евросоюз осознал, что ему не удалось сокрушить Россию санкциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Введенные Евросоюзом в этом году антироссийские санкции показали свою неэффективность, дальнейшие ограничительные меры против Москвы скорее всего будут символическими, а их влияние незначительным, считают авторы китайского государственного издания Global Times.
По мнению китайских аналитиков, Евросоюз осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже "максимальными" санкциями, поэтому новые ограничительные будут еще менее эффективными. Обсуждение новых санкций, добавили в Global Times, вновь началось, когда ЕС столкнулся с давлением со стороны США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, Литвы.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
08:15В мире
Депутат бундестага заявил о неэффективности санкций ЕС против России
К санкциям ЕС будет подталкивать и Чехия, полагают китайские эксперты, даже несмотря на то, что Брюссель осознает их слабую эффективность.
Вместе с тем газета отмечает, что многие европейские страны обеспокоены тем, что Россия может сократить или даже прекратить поставки газа в Европу, поэтому ЕС, обдумывая новый пакет санкций против России, продолжает искать по миру альтернативы российскому природному газу, чтобы справиться с холодами грядущей зимы.
Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй заявил изданию, что ответ на вопрос о том, как долго ЕС будет продолжать вводить санкции в отношении России, находится в США, так как многие меры требуют согласования с Вашингтоном.
Вместе с тем он отмечает, что в Евросоюзе появляется все больше и больше опасений относительно США, так как ЕС понимает, что на Вашингтон нельзя полагаться. А в случае, если экс-президент США Дональд Трамп вновь займет овальный кабинет в Белом доме, ценность Европы для США будет незначительной.
Китайские аналитики считают, что ЕС на этом фоне стремится к сотрудничеству с другими крупными странами, включая Китай, так как осознает, что решение многих глобальных проблем требует участия Пекина.
Издание подчеркивает, что Китай и ЕС в вопросе украинского кризиса имеют некоторые схожести в позициях, так как ни Пекин, ни Брюссель не хотят хаоса или войны и стремятся содействовать скорейшему прекращению огня. По мнению наблюдателей, стороны также придерживаются общих позиций в отношении гуманитарной помощи.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 16:32
В новый список санкций ЕС попали 48 человек и девять организаций
 
В миреДональд ТрампСШАРоссияКитайЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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