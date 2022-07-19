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В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки - РИА Новости, 19.07.2022
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https://ria.ru/20220719/restavratsiya-1803524876.html
В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки
В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки - РИА Новости, 19.07.2022
В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки
Реставрацию дворца Алфераки, который является памятником архитектуры федерального значения, завершили в Таганроге Ростовской области, сообщает министерство... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:47
2022-07-19T17:47
ростовская область
игорь гуськов
петр i
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Реставрацию дворца Алфераки, который является памятником архитектуры федерального значения, завершили в Таганроге Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций области."Завершены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея, XIX в. (Дворец Н.Д. Алфераки) - филиал Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника", - говорится в сообщении.Реставрация дворца Алфераки началась в 2020 году на средства федерального бюджета. Стоимость работ составила 185,6 миллиона рублей. В здании были отреставрированы фасад, интерьеры подвала, главной лестницы, уложен паркет. Проведены работы по золочению второго этажа, Александровского зала, устройству гранита веранды внутреннего дворика.Кроме того, региональное правительство выделило из резервного фонда 7 миллионов рублей на разработку проекта архитектурно-художественного решения экспозиции дворца Алфераки. Уже заключены контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе на устройство газового пожаротушения и установки бронированных дверей в фондохранилище."Реставрационная деятельность – это ключевое направление в сохранении памятников истории и культуры России. Реставрация - трудоемкий и достаточно кропотливый процесс, включает в себя систему исследований и проектирования, а также непосредственно проведение работ. Уверен, что жители и гости Ростовской области оценят труд, который вложили реставраторы в созидание одного из красивейших зданий нашего региона", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.Памятник архитектуры был построен в 1848 году по проекту известного петербургского архитектора Андрея Штакеншнейдера. Дворец Николая Дмитриевича Алфераки был центром культурной жизни города как при его жизни, так и после его смерти. В 1927 году здание передали музею. Это один из старейших музеев России, ежегодно его посещает более 200 тысяч человек.Музей включен в список программы Министерства культуры РФ, посвященной празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения императора Петра I.
https://ria.ru/20220713/restavratsiya-1802231651.html
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игорь гуськов, петр i, россия, ростовская область
17:47 19.07.2022
 
В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки

В Таганроге завершили реставрацию памятника архитектуры Дворец Алфераки

© Фото : Виталий КовалчукДворец Николая Алфераки сегодня занимает историко-краеведческий музей
Дворец Николая Алфераки сегодня занимает историко-краеведческий музей - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Виталий Ковалчук
Дворец Николая Алфераки сегодня занимает историко-краеведческий музей. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Реставрацию дворца Алфераки, который является памятником архитектуры федерального значения, завершили в Таганроге Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций области.
"Завершены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея, XIX в. (Дворец Н.Д. Алфераки) - филиал Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника", - говорится в сообщении.
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Реставрация дворца Алфераки началась в 2020 году на средства федерального бюджета. Стоимость работ составила 185,6 миллиона рублей. В здании были отреставрированы фасад, интерьеры подвала, главной лестницы, уложен паркет. Проведены работы по золочению второго этажа, Александровского зала, устройству гранита веранды внутреннего дворика.
Кроме того, региональное правительство выделило из резервного фонда 7 миллионов рублей на разработку проекта архитектурно-художественного решения экспозиции дворца Алфераки. Уже заключены контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе на устройство газового пожаротушения и установки бронированных дверей в фондохранилище.
"Реставрационная деятельность – это ключевое направление в сохранении памятников истории и культуры России. Реставрация - трудоемкий и достаточно кропотливый процесс, включает в себя систему исследований и проектирования, а также непосредственно проведение работ. Уверен, что жители и гости Ростовской области оценят труд, который вложили реставраторы в созидание одного из красивейших зданий нашего региона", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.
Памятник архитектуры был построен в 1848 году по проекту известного петербургского архитектора Андрея Штакеншнейдера. Дворец Николая Дмитриевича Алфераки был центром культурной жизни города как при его жизни, так и после его смерти. В 1927 году здание передали музею. Это один из старейших музеев России, ежегодно его посещает более 200 тысяч человек.
Музей включен в список программы Министерства культуры РФ, посвященной празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения императора Петра I.
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