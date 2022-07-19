https://ria.ru/20220719/restavratsiya-1803524876.html

В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки

В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки - РИА Новости, 19.07.2022

В Таганроге завершили реставрацию дворца Алфераки

Реставрацию дворца Алфераки, который является памятником архитектуры федерального значения, завершили в Таганроге Ростовской области, сообщает министерство... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:47

2022-07-19T17:47

2022-07-19T17:47

ростовская область

игорь гуськов

петр i

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Реставрацию дворца Алфераки, который является памятником архитектуры федерального значения, завершили в Таганроге Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций области."Завершены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Здание музея, XIX в. (Дворец Н.Д. Алфераки) - филиал Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея-заповедника", - говорится в сообщении.Реставрация дворца Алфераки началась в 2020 году на средства федерального бюджета. Стоимость работ составила 185,6 миллиона рублей. В здании были отреставрированы фасад, интерьеры подвала, главной лестницы, уложен паркет. Проведены работы по золочению второго этажа, Александровского зала, устройству гранита веранды внутреннего дворика.Кроме того, региональное правительство выделило из резервного фонда 7 миллионов рублей на разработку проекта архитектурно-художественного решения экспозиции дворца Алфераки. Уже заключены контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в том числе на устройство газового пожаротушения и установки бронированных дверей в фондохранилище."Реставрационная деятельность – это ключевое направление в сохранении памятников истории и культуры России. Реставрация - трудоемкий и достаточно кропотливый процесс, включает в себя систему исследований и проектирования, а также непосредственно проведение работ. Уверен, что жители и гости Ростовской области оценят труд, который вложили реставраторы в созидание одного из красивейших зданий нашего региона", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова.Памятник архитектуры был построен в 1848 году по проекту известного петербургского архитектора Андрея Штакеншнейдера. Дворец Николая Дмитриевича Алфераки был центром культурной жизни города как при его жизни, так и после его смерти. В 1927 году здание передали музею. Это один из старейших музеев России, ежегодно его посещает более 200 тысяч человек.Музей включен в список программы Министерства культуры РФ, посвященной празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения императора Петра I.

https://ria.ru/20220713/restavratsiya-1802231651.html

https://ria.ru/20220625/mesta-1798045592.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь гуськов, петр i, россия, ростовская область