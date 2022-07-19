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Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ
Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ - РИА Новости, 19.07.2022
Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ
Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:14
2022-07-19T15:22
экономика
владимир путин
светлана чупшева
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого июля Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". В ходе заседания президенту страны будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов", - говорится в сообщении.Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока – технологии, социальное партнерство, предпринимательство, – представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.Добавляется, что заявочная кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Идеи принимались на платформе ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.
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экономика, владимир путин, светлана чупшева, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
15:14 19.07.2022 (обновлено: 15:22 19.07.2022)
 
Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ

Президент Путин примет участие в сессии форума Агентства стратегических инициатив

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого июля Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". В ходе заседания президенту страны будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока – технологии, социальное партнерство, предпринимательство, – представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.
Добавляется, что заявочная кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Идеи принимались на платформе ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.
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ЭкономикаВладимир ПутинСветлана ЧупшеваРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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