https://ria.ru/20220719/putin-1803475937.html

Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ

Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ - РИА Новости, 19.07.2022

Путин примет участие в пленарной сессии форума АСИ

Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:14

2022-07-19T15:14

2022-07-19T15:22

экономика

владимир путин

светлана чупшева

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого июля Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". В ходе заседания президенту страны будут презентованы проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов", - говорится в сообщении.Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока – технологии, социальное партнерство, предпринимательство, – представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.Добавляется, что заявочная кампания по сбору идей для форума завершилась 20 мая. Идеи принимались на платформе ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.

https://ria.ru/20220617/reyting-1796032581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, светлана чупшева, россия, агентство стратегических инициатив (аси)