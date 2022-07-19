https://ria.ru/20220719/prodovolstvie-1803486242.html
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:02
2022-07-19T16:02
2022-07-19T16:09
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект санкций."В соответствии с пересмотренными санкциями ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
16:02 19.07.2022 (обновлено: 16:09 19.07.2022)
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов
ЕС хочет облегчить экспорт продовольствия из российских портов, ограниченный из-за санкций