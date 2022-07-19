https://ria.ru/20220719/prodovolstvie-1803486242.html

ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов

ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов - РИА Новости, 19.07.2022

ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов

ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:02

2022-07-19T16:02

2022-07-19T16:09

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект санкций."В соответствии с пересмотренными санкциями ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803445392.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евросоюз, санкции в отношении россии