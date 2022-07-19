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ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов - РИА Новости, 19.07.2022
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ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов - РИА Новости, 19.07.2022
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:02
2022-07-19T16:09
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект санкций."В соответствии с пересмотренными санкциями ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
16:02 19.07.2022 (обновлено: 16:09 19.07.2022)
 
ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из российских портов

ЕС хочет облегчить экспорт продовольствия из российских портов, ограниченный из-за санкций

© Depositphotos / GodlindМорской порт в городе Астрахань
Морской порт в городе Астрахань - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / Godlind
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ЕС намерен облегчить экспорт продовольствия из портов РФ, обслуживание которых было приостановлено из-за европейских санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект санкций.
"В соответствии с пересмотренными санкциями ЕС также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС", - говорится в сообщении агентства.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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