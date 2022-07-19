https://ria.ru/20220719/prodovolstvie-1803382093.html
Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД
Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД
Россия призывает западные страны заниматься не идеологизацией и политизацией поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а наращивать... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:14
2022-07-19T10:14
2022-07-19T10:14
в мире
мартин гриффитс
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия призывает западные страны заниматься не идеологизацией и политизацией поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а наращивать возможности для их обеспечения, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что пока не все вопросы окончательно согласованы. Состоялись встречи с первым заместителем генсекретаря ООН Аминой Мохаммед, заместителем генсекретаря Мартином Гриффитсом, другие контакты, где вопросы продовольственной безопасности были на первом месте.Вершинин также напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посещал ранее в этом году Москву. Как отметил дипломат, генсек общался в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а также с первым вице-премьером Андреем Белоусовым."Необходимо четко представлять аспекты и треки, о которых идет речь. Первый трек - это беспрепятственный вывоз сельскохозяйственной продукции России, удобрений и сырья для их производства. Мы слышим здесь на разных площадках о том, что якобы препятствий для этого нет", - отметил замглавы МИД России.Он добавил, что Запад пытается запугать граждан голодом, "но надо заниматься не идеологизацией и политизацией этих вопросов, а реально наращивать возможности для поставок такого большого количества сельхозпродукции и удобрений на внешний рынок, без которых сельхозпроизводство встанет во многих странах".Второй трек, по его словам, - это украинское зерно.Касаясь прошедшей в Стамбуле четырехсторонней встречи с участием РФ, Украины, Турции и ООН, Вершинин отметил, что по ее итогам обсуждаются договоренности, которые все еще в работе."О них пока говорить преждевременно. Главное - это результат. Должен быть открыт беспрепятственный вывоз сельхозпродукции России, удобрений и сырья для них. С другой стороны, возможны договоренности о вывозе украинского зерна из украинских портов морем", - пояснил он.Вершинин добавил, что из-за этого такие поставки физически невозможно осуществить."Но логика проста: вы заминировали, вы и разминируйте, выводите корабли, которые мы были готовы пропускать и обеспечивать безопасность. Все эти вопросы обсуждаются между российской стороной и Секретариатом ООН, в том числе генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНИКТАД) Ребекой Гринспен и заместителем генсекретаря ООН Мартином Гриффитсом", - заявил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мартин гриффитс, владимир путин, антониу гутерреш, москва, украина, россия, оон, евросоюз
Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: Россия призвала не политизировать поставки продовольствия
ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия призывает западные страны заниматься не идеологизацией и политизацией поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а наращивать возможности для их обеспечения, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он отметил, что пока не все вопросы окончательно согласованы. Состоялись встречи с первым заместителем генсекретаря ООН
Аминой Мохаммед, заместителем генсекретаря Мартином Гриффитсом
, другие контакты, где вопросы продовольственной безопасности были на первом месте.
Вершинин также напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
посещал ранее в этом году Москву
. Как отметил дипломат, генсек общался в том числе с президентом России Владимиром Путиным
, а также с первым вице-премьером Андреем Белоусовым
.
"Необходимо четко представлять аспекты и треки, о которых идет речь. Первый трек - это беспрепятственный вывоз сельскохозяйственной продукции России, удобрений и сырья для их производства. Мы слышим здесь на разных площадках о том, что якобы препятствий для этого нет", - отметил замглавы МИД России.
"Однако все прекрасно понимают, что есть санкции, которые введены западными странами против России - США
, ЕС
. Это прямые санкции, а есть и косвенные. Дело в том, что можно говорить сколько угодно о том, что эти санкции чего-то не затрагивают, но они реально мешают и препятствуют поставкам нашей сельскохозяйственной продукции, а ее много - в этом году мы говорим о 37 миллионах тонн зерновых, а с следующем о 50 миллионах тонн", - заявил Вершинин.
Он добавил, что Запад пытается запугать граждан голодом, "но надо заниматься не идеологизацией и политизацией этих вопросов, а реально наращивать возможности для поставок такого большого количества сельхозпродукции и удобрений на внешний рынок, без которых сельхозпроизводство встанет во многих странах".
Второй трек, по его словам, - это украинское зерно.
"Мы не раз отмечали, в том числе на уровне президента России, что украинское зерно составляет очень маленький процент того, что действительно может поступить на мировой рынок и в чем нуждаются страны", - отметил замглавы МИД РФ.
Касаясь прошедшей в Стамбуле
четырехсторонней встречи с участием РФ, Украины
, Турции
и ООН, Вершинин отметил, что по ее итогам обсуждаются договоренности, которые все еще в работе.
"О них пока говорить преждевременно. Главное - это результат. Должен быть открыт беспрепятственный вывоз сельхозпродукции России, удобрений и сырья для них. С другой стороны, возможны договоренности о вывозе украинского зерна из украинских портов морем", - пояснил он.
"Мы с самого начала подчеркивали, что вывоз украинской продукции возможен, но он зависит не от России, а от украинской стороны. К сожалению, многие западные страны пытаются стыдливо умалчивать о том, что украинская сторона заминировала Одессу
и другие порты, акватории", - отметил он.
Вершинин добавил, что из-за этого такие поставки физически невозможно осуществить.
"Но логика проста: вы заминировали, вы и разминируйте, выводите корабли, которые мы были готовы пропускать и обеспечивать безопасность. Все эти вопросы обсуждаются между российской стороной и Секретариатом ООН, в том числе генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНИКТАД) Ребекой Гринспен и заместителем генсекретаря ООН Мартином Гриффитсом", - заявил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря
, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.