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Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД

Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022

Россия призвала не политизировать поставки продовольствия, заявили в МИД

Россия призывает западные страны заниматься не идеологизацией и политизацией поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а наращивать... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:14

2022-07-19T10:14

2022-07-19T10:14

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия призывает западные страны заниматься не идеологизацией и политизацией поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а наращивать возможности для их обеспечения, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что пока не все вопросы окончательно согласованы. Состоялись встречи с первым заместителем генсекретаря ООН Аминой Мохаммед, заместителем генсекретаря Мартином Гриффитсом, другие контакты, где вопросы продовольственной безопасности были на первом месте.Вершинин также напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посещал ранее в этом году Москву. Как отметил дипломат, генсек общался в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а также с первым вице-премьером Андреем Белоусовым."Необходимо четко представлять аспекты и треки, о которых идет речь. Первый трек - это беспрепятственный вывоз сельскохозяйственной продукции России, удобрений и сырья для их производства. Мы слышим здесь на разных площадках о том, что якобы препятствий для этого нет", - отметил замглавы МИД России.Он добавил, что Запад пытается запугать граждан голодом, "но надо заниматься не идеологизацией и политизацией этих вопросов, а реально наращивать возможности для поставок такого большого количества сельхозпродукции и удобрений на внешний рынок, без которых сельхозпроизводство встанет во многих странах".Второй трек, по его словам, - это украинское зерно.Касаясь прошедшей в Стамбуле четырехсторонней встречи с участием РФ, Украины, Турции и ООН, Вершинин отметил, что по ее итогам обсуждаются договоренности, которые все еще в работе."О них пока говорить преждевременно. Главное - это результат. Должен быть открыт беспрепятственный вывоз сельхозпродукции России, удобрений и сырья для них. С другой стороны, возможны договоренности о вывозе украинского зерна из украинских портов морем", - пояснил он.Вершинин добавил, что из-за этого такие поставки физически невозможно осуществить."Но логика проста: вы заминировали, вы и разминируйте, выводите корабли, которые мы были готовы пропускать и обеспечивать безопасность. Все эти вопросы обсуждаются между российской стороной и Секретариатом ООН, в том числе генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНИКТАД) Ребекой Гринспен и заместителем генсекретаря ООН Мартином Гриффитсом", - заявил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мартин гриффитс, владимир путин, антониу гутерреш, москва, украина, россия, оон, евросоюз