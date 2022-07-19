Защита обжаловала приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников
Защита обжаловала приговор рыбаку из КНДР, напавшему на российских пограничников
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Защита подала жалобу на решение Приморского краевого суда, назначившего рыбаку из КНДР 13 лет колонии за нападение на российских пограничников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Три рыбака, которые избили палками трех военных, осуждены ранее: один - на семь лет колонии, двое – на четыре. 7 июля Приморский краевой суд вынес приговоры остальным 14 рыбакам. Двое оправданы, 12 признаны виновными. Из них один получил восемь лет, второй – 13. Остальные десять – от четырех лет колонии, им сроки наказания считаются отбытыми, они освобождены в зале суда.
"Стороной защиты подано две апелляционные жалобы. В первой адвокат просит об отмене приговора Приморского краевого суда от 7 июля в отношении осужденного, получившего срок наказания в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Оленева.
По ее словам, вторая апелляционная жалоба подана в интересах одного из осужденных, который был освобожден из-под стражи в зале суда, в связи с полным отбыванием наказания, адвокат просит приговор изменить и оправдать его подзащитного.
"Приморским краевым судом предоставлен срок для подачи возражений на апелляционные жалобы", - добавила собеседница агентства.