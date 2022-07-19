https://ria.ru/20220719/prigovor-1803359303.html

Защита обжаловала приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников

Защита обжаловала приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников - РИА Новости, 19.07.2022

Защита обжаловала приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничников

Защита подала жалобу на решение Приморского краевого суда, назначившего рыбаку из КНДР 13 лет колонии за нападение на российских пограничников, сообщила РИА... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T05:42

2022-07-19T05:42

2022-07-19T05:42

происшествия

приморский краевой суд

японское море

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Защита подала жалобу на решение Приморского краевого суда, назначившего рыбаку из КНДР 13 лет колонии за нападение на российских пограничников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Три рыбака, которые избили палками трех военных, осуждены ранее: один - на семь лет колонии, двое – на четыре. 7 июля Приморский краевой суд вынес приговоры остальным 14 рыбакам. Двое оправданы, 12 признаны виновными. Из них один получил восемь лет, второй – 13. Остальные десять – от четырех лет колонии, им сроки наказания считаются отбытыми, они освобождены в зале суда.По ее словам, вторая апелляционная жалоба подана в интересах одного из осужденных, который был освобожден из-под стражи в зале суда, в связи с полным отбыванием наказания, адвокат просит приговор изменить и оправдать его подзащитного."Приморским краевым судом предоставлен срок для подачи возражений на апелляционные жалобы", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220415/yaponiya-1783806293.html

японское море

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, приморский краевой суд, японское море, кндр (северная корея)