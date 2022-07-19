20:08 19.07.2022 (обновлено: 20:35 19.07.2022)
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
Полянский привел в СБ ООН статистику преступлений украинских военных против детей
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 19 июл — РИА Новости. Только в ДНР за последние месяцы от действий украинских военных погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из которых 83 ребенка, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей", — сказал он.
Дипломат привел статистику за неделю с 8 по 14 июля. По его словам, 8 июля украинские войска обстреляли детский сад № 118 и музыкальную школу в Горловке, медицинское учреждение № 3, школу Олимпийского резерва и детский оздоровительно-образовательный центр в Донецке, школу № 19 в Шахтерске, 9 июля — детские сады № 380 и № 398, школу № 113 в Донецке, детский сад в Горловке, 10 июля обстреляна школа № 4, школа № 51 и центр первичной медико-санитарной помощи № 3 в Донецке, школа № 19 в Горловке, отметил он.
Двенадцатого июля, как заявил Полянский, ВСУ ударили по детскому саду № 86 в Горловке, дому ребенка в Макеевке, центру первичной медико-санитарной помощи в Донецке.
"Тринадцатого июля обстреляна республиканская клиническая психоневрологическая больница в Донецке, 14 июля удар нанесен по школе № 46 в Макеевке. Это статистика только за одну неделю", — добавил он.
В результате обстрелов оказались повреждены 72 медицинских и 238 образовательных учреждений, подчеркнул Полянский.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.