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Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей - РИА Новости, 19.07.2022
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Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей - РИА Новости, 19.07.2022
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
Только в ДНР за последние месяцы от действий украинских военных погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из которых 83 ребенка,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:08
2022-07-19T20:35
в мире
донецк (днр)
горловка
россия
оон
дмитрий полянский
владимир путин
вооруженные силы украины
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ООН, 19 июл — РИА Новости. Только в ДНР за последние месяцы от действий украинских военных погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из которых 83 ребенка, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Дипломат указал, что вооруженные формирования Украины обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса — детские сады, школы и медицинские учреждения."Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей", — сказал он.Дипломат привел статистику за неделю с 8 по 14 июля. По его словам, 8 июля украинские войска обстреляли детский сад № 118 и музыкальную школу в Горловке, медицинское учреждение № 3, школу Олимпийского резерва и детский оздоровительно-образовательный центр в Донецке, школу № 19 в Шахтерске, 9 июля — детские сады № 380 и № 398, школу № 113 в Донецке, детский сад в Горловке, 10 июля обстреляна школа № 4, школа № 51 и центр первичной медико-санитарной помощи № 3 в Донецке, школа № 19 в Горловке, отметил он.Двенадцатого июля, как заявил Полянский, ВСУ ударили по детскому саду № 86 в Горловке, дому ребенка в Макеевке, центру первичной медико-санитарной помощи в Донецке.В результате обстрелов оказались повреждены 72 медицинских и 238 образовательных учреждений, подчеркнул Полянский.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802068501.html
https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), горловка, россия, оон, дмитрий полянский, владимир путин, вооруженные силы украины
20:08 19.07.2022 (обновлено: 20:35 19.07.2022)
 
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей

Полянский привел в СБ ООН статистику преступлений украинских военных против детей

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 19 июл — РИА Новости. Только в ДНР за последние месяцы от действий украинских военных погибли 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из которых 83 ребенка, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Дипломат указал, что вооруженные формирования Украины обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса — детские сады, школы и медицинские учреждения.
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Украинские войска обстреляли дом малютки в Макеевке
"Детей убивают в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей", — сказал он.
Дипломат привел статистику за неделю с 8 по 14 июля. По его словам, 8 июля украинские войска обстреляли детский сад № 118 и музыкальную школу в Горловке, медицинское учреждение № 3, школу Олимпийского резерва и детский оздоровительно-образовательный центр в Донецке, школу № 19 в Шахтерске, 9 июля — детские сады № 380 и № 398, школу № 113 в Донецке, детский сад в Горловке, 10 июля обстреляна школа № 4, школа № 51 и центр первичной медико-санитарной помощи № 3 в Донецке, школа № 19 в Горловке, отметил он.
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В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса
Двенадцатого июля, как заявил Полянский, ВСУ ударили по детскому саду № 86 в Горловке, дому ребенка в Макеевке, центру первичной медико-санитарной помощи в Донецке.

"Тринадцатого июля обстреляна республиканская клиническая психоневрологическая больница в Донецке, 14 июля удар нанесен по школе № 46 в Макеевке. Это статистика только за одну неделю", — добавил он.

В результате обстрелов оказались повреждены 72 медицинских и 238 образовательных учреждений, подчеркнул Полянский.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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В миреДонецк (ДНР)ГорловкаРоссияООНДмитрий ПолянскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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