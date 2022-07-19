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В Минске прыгавшего через Вечный огонь россиянина осудили на год колонии - РИА Новости, 19.07.2022
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В Минске прыгавшего через Вечный огонь россиянина осудили на год колонии
В Минске прыгавшего через Вечный огонь россиянина осудили на год колонии - РИА Новости, 19.07.2022
В Минске прыгавшего через Вечный огонь россиянина осудили на год колонии
Гражданин России, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы в центре Минска, приговорен к одному году и одному месяцу колонии, сообщила во вторник... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:55
2022-07-19T18:55
происшествия
минск
партизанский район
белоруссия
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Гражданин России, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы в центре Минска, приговорен к одному году и одному месяцу колонии, сообщила во вторник пресс-служба Минского городского суда."Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом ("хулиганство"), и … ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении.Поясняется, что такой приговор вынес 15 июля суд Партизанского района Минска.Согласно сообщению, обвиняемый 29 апреля 2022 года находясь на территории Монумента Победы в Минске, заведомо зная об исторической значимости сооружения, "из низменных побуждений, выразившихся в грубом нарушении общепринятых норм морали и правил поведения", не менее двух раз встал на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы и два раза перепрыгнул Вечный огонь. Отмечается, что мужчина снимал совершаемые им действия на видео с помощью мобильного телефона. По заключению суда, тем самым мужчина "открыто и оскорбительно надругался над обычаями и традициями общества".Согласно сообщению, обвиняемый в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. "Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220705/minsk-1800515846.html
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происшествия, минск, партизанский район, белоруссия
18:55 19.07.2022
 
В Минске прыгавшего через Вечный огонь россиянина осудили на год колонии

В Минске россиянина осудили на год и месяц колонии за прыжки через Вечный огонь

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной вид площади Победы в городе Минске
Ночной вид площади Победы в городе Минске - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ночной вид площади Победы в городе Минске. Архивное фото
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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Гражданин России, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы в центре Минска, приговорен к одному году и одному месяцу колонии, сообщила во вторник пресс-служба Минского городского суда.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом ("хулиганство"), и … ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что такой приговор вынес 15 июля суд Партизанского района Минска.
Согласно сообщению, обвиняемый 29 апреля 2022 года находясь на территории Монумента Победы в Минске, заведомо зная об исторической значимости сооружения, "из низменных побуждений, выразившихся в грубом нарушении общепринятых норм морали и правил поведения", не менее двух раз встал на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы и два раза перепрыгнул Вечный огонь. Отмечается, что мужчина снимал совершаемые им действия на видео с помощью мобильного телефона. По заключению суда, тем самым мужчина "открыто и оскорбительно надругался над обычаями и традициями общества".
Согласно сообщению, обвиняемый в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. "Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.
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