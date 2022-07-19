https://ria.ru/20220719/pozhary-1803542705.html

Мэр Лондона назвал ситуацию с пожарами из-за аномальной жары критической

Мэр Лондона назвал ситуацию с пожарами из-за аномальной жары критической - РИА Новости, 19.07.2022

Мэр Лондона назвал ситуацию с пожарами из-за аномальной жары критической

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне аномальной жары. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:55

2022-07-19T18:55

2022-07-19T19:05

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне аномальной жары.В понедельник и вторник в Великобритании стоит рекордная жара, в связи с чем в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности. Во вторник температура в районе аэропорта Хитроу превысила 40 градусов, побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений."Это критически: пожарная служба Лондона находится под огромной нагрузкой. Пожалуйста, будьте осторожны", - написал мэр в своем Twitter-аккаунте.В связи с участившимися случаями пожаров в Лондоне пожарная служба города объявила чрезвычайную ситуацию. Как сообщает телеканал Sky News, в настоящий момент пожарные расчеты борются с 10 очагами возгорания в столице.Крупный пожар бушует в Большом Лондоне, возгорание началось предположительно на поле возле жилого комплекса, а затем пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает телеканал. На тушение пожара были направлены 15 пожарных команд, жителей близлежащих домов призвали закрыть двери и окна и проявлять предельную осторожность, отмечается в сообщении.Sky News также отмечает, что опасная ситуация сложилась в Дартфорде и Эшфорде в графстве Кент, расположенном на юго-востоке Англии. Там пламя охватило длинный ряд деревьев и несколько стоящих рядом автомобилей. Позже пожарным пришлось тушить пожар площадью в один гектар на кукурузном поле на Ширехолл Роуд в Дартфорде, отмечается в сообщении.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803508668.html

https://ria.ru/20220718/dresskod-1803299565.html

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лондон, англия, в мире, великобритания