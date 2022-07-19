https://ria.ru/20220719/pozhar-1803582001.html
На американской дамбе Гувера произошел пожар
На американской дамбе Гувера произошел пожар - РИА Новости, 19.07.2022
На американской дамбе Гувера произошел пожар
Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:05
2022-07-19T22:05
2022-07-19T22:05
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сша
колорадо
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США.Федеральное ведомство, которое отвечает за водные ресурсы, пояснило, что огонь охватил один из трансформаторов гидроэлектростанции, обустроенной при плотине, и был потушен пожарным расчетом объекта."Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет. Угроза электросети отсутствует. Станция продолжает выработку электричества", - сообщило бюро.Дамба, возведенная на реке Колорадо в 1930-х годах - в разгар Великой депрессии, обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США, используется в качестве гидроэлектростанции и популярно у туристов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/serial-1803570371.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колорадо
На американской дамбе Гувера произошел пожар
На американской дамбе Гувера произошел пожар
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США.
Федеральное ведомство, которое отвечает за водные ресурсы, пояснило, что огонь охватил один из трансформаторов гидроэлектростанции, обустроенной при плотине, и был потушен пожарным расчетом объекта.
"Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет. Угроза электросети отсутствует. Станция продолжает выработку электричества", - сообщило бюро.
Дамба, возведенная на реке Колорадо
в 1930-х годах - в разгар Великой депрессии, обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США
, используется в качестве гидроэлектростанции и популярно у туристов.