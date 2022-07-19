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На американской дамбе Гувера произошел пожар - РИА Новости, 19.07.2022
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На американской дамбе Гувера произошел пожар
На американской дамбе Гувера произошел пожар - РИА Новости, 19.07.2022
На американской дамбе Гувера произошел пожар
Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:05
2022-07-19T22:05
в мире
сша
колорадо
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США.Федеральное ведомство, которое отвечает за водные ресурсы, пояснило, что огонь охватил один из трансформаторов гидроэлектростанции, обустроенной при плотине, и был потушен пожарным расчетом объекта."Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет. Угроза электросети отсутствует. Станция продолжает выработку электричества", - сообщило бюро.Дамба, возведенная на реке Колорадо в 1930-х годах - в разгар Великой депрессии, обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США, используется в качестве гидроэлектростанции и популярно у туристов.
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в мире, сша, колорадо
22:05 19.07.2022
 
На американской дамбе Гувера произошел пожар

На американской дамбе Гувера произошел пожар

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПлотина Гувера на границе штатов Аризона и Невада в США
Плотина Гувера на границе штатов Аризона и Невада в США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Плотина Гувера на границе штатов Аризона и Невада в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США.
Федеральное ведомство, которое отвечает за водные ресурсы, пояснило, что огонь охватил один из трансформаторов гидроэлектростанции, обустроенной при плотине, и был потушен пожарным расчетом объекта.
"Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет. Угроза электросети отсутствует. Станция продолжает выработку электричества", - сообщило бюро.
Дамба, возведенная на реке Колорадо в 1930-х годах - в разгар Великой депрессии, обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США, используется в качестве гидроэлектростанции и популярно у туристов.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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