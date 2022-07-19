https://ria.ru/20220719/pozhar-1803582001.html

На американской дамбе Гувера произошел пожар

На американской дамбе Гувера произошел пожар - РИА Новости, 19.07.2022

На американской дамбе Гувера произошел пожар

Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:05

2022-07-19T22:05

2022-07-19T22:05

в мире

сша

колорадо

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Никто не пострадал при пожаре, который произошел на американской дамбе Гувера, сообщило Бюро рекламаций США.Федеральное ведомство, которое отвечает за водные ресурсы, пояснило, что огонь охватил один из трансформаторов гидроэлектростанции, обустроенной при плотине, и был потушен пожарным расчетом объекта."Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет. Угроза электросети отсутствует. Станция продолжает выработку электричества", - сообщило бюро.Дамба, возведенная на реке Колорадо в 1930-х годах - в разгар Великой депрессии, обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США, используется в качестве гидроэлектростанции и популярно у туристов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/serial-1803570371.html

сша

колорадо

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, колорадо