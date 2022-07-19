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На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар - РИА Новости, 19.07.2022
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На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар
На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар - РИА Новости, 19.07.2022
На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар
Крупный пожар тушат на складском комплексе в Анадыре на Чукотке, все люди эвакуированы, сообщает правительство Чукотки. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:14
2022-07-19T08:14
происшествия
анадырь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Крупный пожар тушат на складском комплексе в Анадыре на Чукотке, все люди эвакуированы, сообщает правительство Чукотки."В Анадыре горят строения на Куркутского. В пожаре задействован весь состав пожарной части в размере 60 человек, шести пожарных машин и водовозки, предоставленных городской администрацией. Угрозы жизням нет. Весь персонал вовремя эвакуирован", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, горят три здания, там находятся магазины и склады. "Все эвакуированы, пострадавших нет. Еще идет тушение, площадь пожара уточняется", - сказал собеседник.
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происшествия, анадырь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:14 19.07.2022
 
На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар

На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар, всех людей эвакуировали

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкАнадырь
Анадырь - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Крупный пожар тушат на складском комплексе в Анадыре на Чукотке, все люди эвакуированы, сообщает правительство Чукотки.
Анадыре горят строения на Куркутского. В пожаре задействован весь состав пожарной части в размере 60 человек, шести пожарных машин и водовозки, предоставленных городской администрацией. Угрозы жизням нет. Весь персонал вовремя эвакуирован", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, горят три здания, там находятся магазины и склады. "Все эвакуированы, пострадавших нет. Еще идет тушение, площадь пожара уточняется", - сказал собеседник.
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ПроисшествияАнадырьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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