https://ria.ru/20220719/pozhar-1803364950.html

На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар

На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар - РИА Новости, 19.07.2022

На складском комплексе в Анадыре на Чукотке вспыхнул пожар

Крупный пожар тушат на складском комплексе в Анадыре на Чукотке, все люди эвакуированы, сообщает правительство Чукотки. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:14

2022-07-19T08:14

2022-07-19T08:14

происшествия

анадырь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Крупный пожар тушат на складском комплексе в Анадыре на Чукотке, все люди эвакуированы, сообщает правительство Чукотки."В Анадыре горят строения на Куркутского. В пожаре задействован весь состав пожарной части в размере 60 человек, шести пожарных машин и водовозки, предоставленных городской администрацией. Угрозы жизням нет. Весь персонал вовремя эвакуирован", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, горят три здания, там находятся магазины и склады. "Все эвакуированы, пострадавших нет. Еще идет тушение, площадь пожара уточняется", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20220717/ufa-1803020760.html

анадырь

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, анадырь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)