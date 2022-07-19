https://ria.ru/20220719/poruchitelstvo-1803524109.html

Более ста белгородских компаний воспользовались зонтичными поручительствами

Более ста белгородских компаний воспользовались зонтичными поручительствами - РИА Новости, 19.07.2022

Более ста белгородских компаний воспользовались зонтичными поручительствами

Более ста малых компаний Белгородской области получили финансирование при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на общую сумму более 1,3 миллиарда... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:45

2022-07-19T17:45

2022-07-19T17:45

корпорация мсп

мсп банк

белгородская область

россия

экономика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более ста малых компаний Белгородской области получили финансирование при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей., сообщает пресс-служба корпорации.Заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков на встрече с бизнес сообществом Белгородской области сообщил, что инициированы изменения в правила программы льготного кредитования "1764".Для расширения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к банковским кредитам институт развития продолжит реализацию "зонтичного" механизма поручительств. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. В этом случае Корпорация МСП возьмет на себя до 50 процентов риска, а при совмещении с поручительством Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70процентов – для всех остальных.По словам заместителя губернатора Белгородской области Дмитрия Гладского, регион нацелен на улучшение предпринимательского климата, особенно это касается начинающих свой путь предпринимателей, и надеется, что в решении этой задачи Корпорация МСП "будет верным союзником".Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Белгородской области с начала года по данным на середину июля составил более 830 миллионов рублей. Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили почти 70 предпринимателей.На встрече также были обсуждены новые инструменты по расширению доступа к рынкам сбыта. Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками реализует программу "выращивания" поставщиков. На Цифровой платформе МСП.РФ малый и средний бизнес может посмотреть долгосрочный спрос 23 крупнейших заказчиков по 3,5 тысяч номенклатурных позиций и подать предварительную заявку на участие в программе.Программа "выращивания" также поможет малым и средним предприятиям заключать "офсетные" договоры со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.

https://ria.ru/20220719/bank-1803381816.html

https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

белгородская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, белгородская область, россия, экономика