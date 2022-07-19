https://ria.ru/20220719/poruchitelstvo-1803524109.html
Более ста белгородских компаний воспользовались зонтичными поручительствами
Более ста белгородских компаний воспользовались зонтичными поручительствами - РИА Новости, 19.07.2022
Более ста белгородских компаний воспользовались зонтичными поручительствами
Более ста малых компаний Белгородской области получили финансирование при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на общую сумму более 1,3 миллиарда... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:45
2022-07-19T17:45
2022-07-19T17:45
корпорация мсп
мсп банк
белгородская область
россия
экономика
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более ста малых компаний Белгородской области получили финансирование при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей., сообщает пресс-служба корпорации.Заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков на встрече с бизнес сообществом Белгородской области сообщил, что инициированы изменения в правила программы льготного кредитования "1764".Для расширения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к банковским кредитам институт развития продолжит реализацию "зонтичного" механизма поручительств. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. В этом случае Корпорация МСП возьмет на себя до 50 процентов риска, а при совмещении с поручительством Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70процентов – для всех остальных.По словам заместителя губернатора Белгородской области Дмитрия Гладского, регион нацелен на улучшение предпринимательского климата, особенно это касается начинающих свой путь предпринимателей, и надеется, что в решении этой задачи Корпорация МСП "будет верным союзником".Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Белгородской области с начала года по данным на середину июля составил более 830 миллионов рублей. Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили почти 70 предпринимателей.На встрече также были обсуждены новые инструменты по расширению доступа к рынкам сбыта. Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками реализует программу "выращивания" поставщиков. На Цифровой платформе МСП.РФ малый и средний бизнес может посмотреть долгосрочный спрос 23 крупнейших заказчиков по 3,5 тысяч номенклатурных позиций и подать предварительную заявку на участие в программе.Программа "выращивания" также поможет малым и средним предприятиям заключать "офсетные" договоры со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.
https://ria.ru/20220719/bank-1803381816.html
https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, белгородская область, россия, экономика
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более ста малых компаний Белгородской области получили финансирование при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей., сообщает пресс-служба корпорации.
Заместитель генерального директора Корпорации МСП
Андрей Железняков на встрече с бизнес сообществом Белгородской области
сообщил, что инициированы изменения в правила программы льготного кредитования "1764".
"Это позволит в пилотном режиме объединить две действующие программы – программу стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП и программу льготного кредитования "1764" Минэкономразвития РФ
. Объединение программ позволит снизить ставки по кредитам для предпринимателей до 5% для средних и до 6,5% – для микро и малых компаний". Он также добавил, что согласно условиям, кредиты будут представляться только на инвестиционные цели. Оператором объединённой программы выступит Корпорация МСП", - сказал Железняков, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.
Для расширения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к банковским кредитам институт развития продолжит реализацию "зонтичного" механизма поручительств. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. В этом случае Корпорация МСП возьмет на себя до 50 процентов риска, а при совмещении с поручительством Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70процентов – для всех остальных.
По словам заместителя губернатора Белгородской области Дмитрия Гладского, регион нацелен на улучшение предпринимательского климата, особенно это касается начинающих свой путь предпринимателей, и надеется, что в решении этой задачи Корпорация МСП "будет верным союзником".
Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Белгородской области с начала года по данным на середину июля составил более 830 миллионов рублей. Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили почти 70 предпринимателей.
На встрече также были обсуждены новые инструменты по расширению доступа к рынкам сбыта. Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками реализует программу "выращивания" поставщиков. На Цифровой платформе МСП.РФ малый и средний бизнес может посмотреть долгосрочный спрос 23 крупнейших заказчиков по 3,5 тысяч номенклатурных позиций и подать предварительную заявку на участие в программе.
Программа "выращивания" также поможет малым и средним предприятиям заключать "офсетные" договоры со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.