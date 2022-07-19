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В Москве мужчина упал с моста на проезжавший мимо Porsche - РИА Новости, 19.07.2022
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В Москве мужчина упал с моста на проезжавший мимо Porsche
В Москве мужчина упал с моста на проезжавший мимо Porsche - РИА Новости, 19.07.2022
В Москве мужчина упал с моста на проезжавший мимо Porsche
Мужчина на МКАД упал с моста на проезжавший мимо Porsche, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:01
2022-07-19T19:01
происшествия
авто
гибдд мвд рф
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина на МКАД упал с моста на проезжавший мимо Porsche, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Инцидент произошел во вторник около пяти вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД, на люксовое авто приземлился 43-летний мужчина."Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. Движение на данном участке дороги затруднено. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф, москва
19:01 19.07.2022
 
В Москве мужчина упал с моста на проезжавший мимо Porsche

В Москве на МКАД мужчина упал с эстакады на проезжавший мимо автомобиль Porsche

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина на МКАД упал с моста на проезжавший мимо Porsche, его госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел во вторник около пяти вечера на 65-м километре внешней стороны МКАД, на люксовое авто приземлился 43-летний мужчина.
"Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. Движение на данном участке дороги затруднено. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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