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В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину - РИА Новости, 19.07.2022
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В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину
В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину - РИА Новости, 19.07.2022
В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину
Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. К такому выводу в статье для издания... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:05
2022-07-19T11:40
в мире
сша
россия
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. К такому выводу в статье для издания American Thinker пришел полковник Дуглас Макгрегор.Проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим армагеддоном. В качестве примера автор приводит Германию — крупнейшую экономику ЕС и ключевую страну НАТО, которая испытывает большие трудности. Канцлер Олаф Шольц, утверждается в статье, понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет.Политика США опасна. Американцы и европейцы "уже злятся на своих робких и бестолковых" лидеров, резюмирует Макгрегор.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, украина, нато, евросоюз
06:05 19.07.2022 (обновлено: 11:40 19.07.2022)
 
В США заявили о поражении Байдена в битве за Украину

Американский полковник Макгрегор заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. К такому выводу в статье для издания American Thinker пришел полковник Дуглас Макгрегор.

"Его (Байдена. — Прим. ред.) любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы", — пишет автор.

Проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим армагеддоном. В качестве примера автор приводит Германию — крупнейшую экономику ЕС и ключевую страну НАТО, которая испытывает большие трудности. Канцлер Олаф Шольц, утверждается в статье, понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет.
Политика США опасна. Американцы и европейцы "уже злятся на своих робких и бестолковых" лидеров, резюмирует Макгрегор.
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
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TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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