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Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк - РИА Новости, 19.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220719/pomosch-1803493828.html
Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк
Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк - РИА Новости, 19.07.2022
Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк
Представители синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ доставили для жителей Северодонецка в ЛНР 20 тонн гуманитарной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:18
2022-07-19T16:20
религия
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северодонецк
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представители синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ доставили для жителей Северодонецка в ЛНР 20 тонн гуманитарной помощи, сообщается на сайте Русской православной церкви."Представители синодального отдела по благотворительности доставили для жителей Северодонецка 20 тонн гуманитарной помощи. Часть помощи была закуплена на средства синодального отдела по благотворительности, для этого было выделено более 2,5 миллионов рублей, часть помощи собрали московские храмы. Помощь раздавали на территории собора в честь Рождества Христова Северодонецка, в котором сейчас временно проживают 30 человек. Помощь — средства гигиены, продукты и воду — получили почти 500 человек. Часть гуманитарной помощи будет доставлена в Лисичанск", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте, представители отдела, врач московской клинической больницы святителя Алексия Максим Юрасов, а также добровольцы посетили дома и убежища местных жителей, оказали первую медицинскую помощь, передали адресно лекарства и гуманитарную помощь. На территории Рождественского собора Северодонецка была организована работа полевой кухни.РПЦ организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. В России Церковь собрала, закупила и передала почти 2 тысячи тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1,2 тысячи тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии. Беженцев приняли в 55 церковных учреждениях в России, Германии и на Украине.
https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html
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в мире, северодонецк, россия, германия, русская православная церковь, религия
16:18 19.07.2022 (обновлено: 16:20 19.07.2022)
 
Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк

Представители РПЦ доставили 20 тонн гуманитарной помощи в Северодонецк

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенные дома
Разрушенные дома - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенные дома. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представители синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ доставили для жителей Северодонецка в ЛНР 20 тонн гуманитарной помощи, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Представители синодального отдела по благотворительности доставили для жителей Северодонецка 20 тонн гуманитарной помощи. Часть помощи была закуплена на средства синодального отдела по благотворительности, для этого было выделено более 2,5 миллионов рублей, часть помощи собрали московские храмы. Помощь раздавали на территории собора в честь Рождества Христова Северодонецка, в котором сейчас временно проживают 30 человек. Помощь — средства гигиены, продукты и воду — получили почти 500 человек. Часть гуманитарной помощи будет доставлена в Лисичанск", - говорится в сообщении.
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Как сообщается на сайте, представители отдела, врач московской клинической больницы святителя Алексия Максим Юрасов, а также добровольцы посетили дома и убежища местных жителей, оказали первую медицинскую помощь, передали адресно лекарства и гуманитарную помощь. На территории Рождественского собора Северодонецка была организована работа полевой кухни.
"Людям сейчас в Северодонецке очень нужна поддержка и помощь. В городе разрушено около 77% зданий. Нет воды, света, газа. Но город потихоньку оживает. Особенно нуждаются пожилые люди, тяжелобольные, которые не могут передвигаться... Многие люди в очень тяжелом психологическом состоянии, им необходимо выговориться, поделиться своими переживаниями и болью, и они все благодарят за помощь и неравнодушие к ним", — приводятся на сайте слова координатора сектора организации церковной помощи в ЧС Полины Юферевой.
РПЦ организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. В России Церковь собрала, закупила и передала почти 2 тысячи тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1,2 тысячи тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии. Беженцев приняли в 55 церковных учреждениях в России, Германии и на Украине.
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