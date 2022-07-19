https://ria.ru/20220719/pomosch-1803493828.html

Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк

Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк - РИА Новости, 19.07.2022

Представители РПЦ доставили гуманитарную помощь в Северодонецк

Представители синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ доставили для жителей Северодонецка в ЛНР 20 тонн гуманитарной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T16:18

2022-07-19T16:18

2022-07-19T16:20

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представители синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ доставили для жителей Северодонецка в ЛНР 20 тонн гуманитарной помощи, сообщается на сайте Русской православной церкви."Представители синодального отдела по благотворительности доставили для жителей Северодонецка 20 тонн гуманитарной помощи. Часть помощи была закуплена на средства синодального отдела по благотворительности, для этого было выделено более 2,5 миллионов рублей, часть помощи собрали московские храмы. Помощь раздавали на территории собора в честь Рождества Христова Северодонецка, в котором сейчас временно проживают 30 человек. Помощь — средства гигиены, продукты и воду — получили почти 500 человек. Часть гуманитарной помощи будет доставлена в Лисичанск", - говорится в сообщении.Как сообщается на сайте, представители отдела, врач московской клинической больницы святителя Алексия Максим Юрасов, а также добровольцы посетили дома и убежища местных жителей, оказали первую медицинскую помощь, передали адресно лекарства и гуманитарную помощь. На территории Рождественского собора Северодонецка была организована работа полевой кухни.РПЦ организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. В России Церковь собрала, закупила и передала почти 2 тысячи тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1,2 тысячи тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, Бердянскую епархии. Беженцев приняли в 55 церковных учреждениях в России, Германии и на Украине.

https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html

https://ria.ru/20220719/volontery-1803457016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северодонецк, россия, германия, русская православная церковь, религия