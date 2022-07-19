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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 19.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 19.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Кратковременные дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:27
2022-07-19T08:27
погода
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21 градус, по области от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 4-9 метров в секунду, днём - порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, в течение дня показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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погода, москва
08:27 19.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются дожди и не выше плюс 21 градуса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВелосипедист рядом с храмом Христа Спасителя в Москве
Велосипедист рядом с храмом Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Велосипедист рядом с храмом Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21 градус, по области от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 4-9 метров в секунду, днём - порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, в течение дня показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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