https://ria.ru/20220719/pogoda-1803366071.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 19.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Кратковременные дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T08:27

2022-07-19T08:27

2022-07-19T08:27

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9adeddf6d6598d92ea69bbeec8d1da8.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 19 - плюс 21 градус, по области от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер ожидается западный, со скоростью 4-9 метров в секунду, днём - порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, в течение дня показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва