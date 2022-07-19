Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15%
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиГосударственный музей-усадьба "Архангельское"
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Государственный музей-усадьба "Архангельское". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 26 миллионов человек посетило парки Московской области в первом полугодии 2022 года, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в регионе обустроено 183 парка.
"Посещаемость наших парков ежегодно кратно увеличивается. Только за первое полугодие текущего года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 26,6 миллиона человек. Это на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводятся слова главы областного министерства Михаила Хайкина.
В число самых посещаемых парков Подмосковья вошли: парк "Елочки" в Домодедово – 1,7 миллиона человек, Балашихинский парк "Пехорка" - 1 миллион человек, и парк "Сестрорецкий" в Клину 823 тысячи человек.
Также в пресс-службе напомнили, что в парках региона находится 863 функциональные зоны, среди которых 193 прогулочные зоны и места для тихого отдыха, 271 зона для отдыха с детьми, 108 зон для проведения массовых мероприятий, 72 – для экстремального отдыха, а также 219 спортивных зон.