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Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15% - РИА Новости, 19.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220719/podmoskove-1803393454.html
Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15%
Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15% - РИА Новости, 19.07.2022
Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15%
Более 26 миллионов человек посетило парки Московской области в первом полугодии 2022 года, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:55
2022-07-19T10:55
новости подмосковья
общество
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
клин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 26 миллионов человек посетило парки Московской области в первом полугодии 2022 года, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в регионе обустроено 183 парка."Посещаемость наших парков ежегодно кратно увеличивается. Только за первое полугодие текущего года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 26,6 миллиона человек. Это на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводятся слова главы областного министерства Михаила Хайкина.В число самых посещаемых парков Подмосковья вошли: парк "Елочки" в Домодедово – 1,7 миллиона человек, Балашихинский парк "Пехорка" - 1 миллион человек, и парк "Сестрорецкий" в Клину 823 тысячи человек.Также в пресс-службе напомнили, что в парках региона находится 863 функциональные зоны, среди которых 193 прогулочные зоны и места для тихого отдыха, 271 зона для отдыха с детьми, 108 зон для проведения массовых мероприятий, 72 – для экстремального отдыха, а также 219 спортивных зон.
https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803139727.html
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общество, михаил хайкин, московская область (подмосковье), клин, домодедово (аэропорт)
10:55 19.07.2022
 

Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15%

© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиГосударственный музей-усадьба "Архангельское"
Государственный музей-усадьба Архангельское - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Государственный музей-усадьба "Архангельское". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 26 миллионов человек посетило парки Московской области в первом полугодии 2022 года, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в регионе обустроено 183 парка.
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"Посещаемость наших парков ежегодно кратно увеличивается. Только за первое полугодие текущего года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 26,6 миллиона человек. Это на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводятся слова главы областного министерства Михаила Хайкина.
В число самых посещаемых парков Подмосковья вошли: парк "Елочки" в Домодедово – 1,7 миллиона человек, Балашихинский парк "Пехорка" - 1 миллион человек, и парк "Сестрорецкий" в Клину 823 тысячи человек.
Также в пресс-службе напомнили, что в парках региона находится 863 функциональные зоны, среди которых 193 прогулочные зоны и места для тихого отдыха, 271 зона для отдыха с детьми, 108 зон для проведения массовых мероприятий, 72 – для экстремального отдыха, а также 219 спортивных зон.
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Новости ПодмосковьяОбществоМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)КлинДомодедово (аэропорт)
 
 
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