https://ria.ru/20220719/podmoskove-1803393454.html

Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15%

Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15% - РИА Новости, 19.07.2022

Посещаемость парков Московской области в первом полугодии выросла на 15%

Более 26 миллионов человек посетило парки Московской области в первом полугодии 2022 года, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:55

2022-07-19T10:55

2022-07-19T10:55

новости подмосковья

общество

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

клин

домодедово (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/75/1560937550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a043ea0e532f90e3e10a7d9305bdc0c.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 26 миллионов человек посетило парки Московской области в первом полугодии 2022 года, что на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в регионе обустроено 183 парка."Посещаемость наших парков ежегодно кратно увеличивается. Только за первое полугодие текущего года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 26,6 миллиона человек. Это на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводятся слова главы областного министерства Михаила Хайкина.В число самых посещаемых парков Подмосковья вошли: парк "Елочки" в Домодедово – 1,7 миллиона человек, Балашихинский парк "Пехорка" - 1 миллион человек, и парк "Сестрорецкий" в Клину 823 тысячи человек.Также в пресс-службе напомнили, что в парках региона находится 863 функциональные зоны, среди которых 193 прогулочные зоны и места для тихого отдыха, 271 зона для отдыха с детьми, 108 зон для проведения массовых мероприятий, 72 – для экстремального отдыха, а также 219 спортивных зон.

https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803139727.html

https://ria.ru/20220718/stroitelstvo-1803185552.html

московская область (подмосковье)

клин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил хайкин, московская область (подмосковье), клин, домодедово (аэропорт)