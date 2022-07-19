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Турция ожидает от России и Ирана поддержки ее операции в Сирии
Турция ожидает от России и Ирана поддержки ее операции в Сирии - РИА Новости, 19.07.2022
Турция ожидает от России и Ирана поддержки ее операции в Сирии
Турция ожидает от РФ и Ирана поддержки ее усилий по обеспечению национальной безопасности при нейтрализации угроз в Сирии, заявил во вторник президент Турции... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T21:45
2022-07-19T21:45
2022-07-19T21:45
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КАИР, 19 июл – РИА Новости. Турция ожидает от РФ и Ирана поддержки ее усилий по обеспечению национальной безопасности при нейтрализации угроз в Сирии, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы приняли решение устранить в Сирии злонамеренные организации, угрожающие нашей национальной безопасности. Ожидаем от России и Ирана как гарантов "астанинского" процесса, что они выразят Турции поддержку этих усилий", - заявил Эрдоган в речи по итогам трехстороннего саммита в Тегеране.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
https://ria.ru/20220719/siriya-1803573168.html
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в мире, турция, сирия, россия, ибрагим калын, иран, тегеран (город)
Турция ожидает от России и Ирана поддержки ее операции в Сирии
Эрдоган: Турция ожидает от Росии и Ирана поддержки ее операции в Сирии