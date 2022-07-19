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Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с "АБ ИнБев Эфес" - РИА Новости, 19.07.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220719/pivo-1803497734.html
Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с "АБ ИнБев Эфес"
Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с "АБ ИнБев Эфес" - РИА Новости, 19.07.2022
Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с "АБ ИнБев Эфес"
Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года с пивоваренной компанией АО "АБ ИнБев Эфес", сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:32
2022-07-19T16:32
калужская область
экономика
калужская область
калуга
владислав шапша
москва
россия
пиво
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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года с пивоваренной компанией АО "АБ ИнБев Эфес", сообщает правительство региона.Торжественная церемония подписания соглашения состоялась во вторник в Москве. Подписи под документом поставили губернатор области Владислав Шапша и исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев.Сообщается, что соглашение определяет основные направления взаимодействия правительства региона и АО "АБ ИнБев Эфес" на трехлетний период: создание условий для реализации инвестиционных проектов, сохранение и увеличение объема реализуемой продукции, обеспечение снижения негативного влияния на окружающую среду, сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в региональный бюджет.Правительство Калужской области информирует, что в Калуге работает завод АО "АБ ИнБев Эфес", и он является одним из ключевых предприятий региона. Производство оснащено современным и технологичным оборудованием, работает в соответствии с международными стандартами менеджмента, качества пищевой безопасности и охраны труда. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков в региональный бюджет, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области и реализует масштабные инвестиционные проекты на территории региона.По оценке Владислава Шапши, за годы работы предприятия у его руководства и правительства региона сложились конструктивные отношения. "Компания всегда была надежным партнером. Мы высоко ценим усилия и по реализации различных социальных программ", - отметил губернатор.И.о. президента "АБ ИнБев Эфес" Ораз Дурдыев отметил, что взаимовыгодное эффективное сотрудничество с правительством области позволит компании продолжать стабильную работу, сохранять объемы производства и рабочие места."В настоящее время мы обеспечиваем занятость порядка 400 человек на производстве в Калуге и формируем более 4 тысяч мест в смежных областях: у локальных поставщиков товаров и услуг, а также в сфере обслуживания и обеспечения деятельности филиала. Кроме того, подписание соглашения будет способствовать увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет", - пояснил он.
https://ria.ru/20220718/selkhozugodiya-1803249940.html
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экономика, калужская область, калуга, владислав шапша, москва, россия, пиво
16:32 19.07.2022
 
Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с "АБ ИнБев Эфес"

Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве с "АБ ИнБев Эфес" на три года

© AP Photo / Yves LoggheЛоготип компании AB InBev
Логотип компании AB InBev - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Yves Logghe
Логотип компании AB InBev. Архивное фото
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КАЛУГА, 19 июл – РИА Новости. Калужская область заключила соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года с пивоваренной компанией АО "АБ ИнБев Эфес", сообщает правительство региона.
Торжественная церемония подписания соглашения состоялась во вторник в Москве. Подписи под документом поставили губернатор области Владислав Шапша и исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев.
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Сообщается, что соглашение определяет основные направления взаимодействия правительства региона и АО "АБ ИнБев Эфес" на трехлетний период: создание условий для реализации инвестиционных проектов, сохранение и увеличение объема реализуемой продукции, обеспечение снижения негативного влияния на окружающую среду, сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в региональный бюджет.
Правительство Калужской области информирует, что в Калуге работает завод АО "АБ ИнБев Эфес", и он является одним из ключевых предприятий региона. Производство оснащено современным и технологичным оборудованием, работает в соответствии с международными стандартами менеджмента, качества пищевой безопасности и охраны труда. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков в региональный бюджет, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области и реализует масштабные инвестиционные проекты на территории региона.
По оценке Владислава Шапши, за годы работы предприятия у его руководства и правительства региона сложились конструктивные отношения. "Компания всегда была надежным партнером. Мы высоко ценим усилия и по реализации различных социальных программ", - отметил губернатор.
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И.о. президента "АБ ИнБев Эфес" Ораз Дурдыев отметил, что взаимовыгодное эффективное сотрудничество с правительством области позволит компании продолжать стабильную работу, сохранять объемы производства и рабочие места.
"В настоящее время мы обеспечиваем занятость порядка 400 человек на производстве в Калуге и формируем более 4 тысяч мест в смежных областях: у локальных поставщиков товаров и услуг, а также в сфере обслуживания и обеспечения деятельности филиала. Кроме того, подписание соглашения будет способствовать увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет", - пояснил он.
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