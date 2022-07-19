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На юго-востоке Москвы произошла перестрелка - РИА Новости, 19.07.2022
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На юго-востоке Москвы произошла перестрелка
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка - РИА Новости, 19.07.2022
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка
Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:37
2022-07-19T15:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По предварительным данным, во вторник возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в стрельбу. 51-летнего пострадавшего, раненного, предположительно, из травматического оружия, госпитализировали в медучреждение."Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
15:37 19.07.2022
 
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка, один человек пострадал

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По предварительным данным, во вторник возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в стрельбу. 51-летнего пострадавшего, раненного, предположительно, из травматического оружия, госпитализировали в медучреждение.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
00:04
При стрельбе в баре в Париже погиб один человек
"Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
 
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