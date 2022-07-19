https://ria.ru/20220719/perestrelka-1803480350.html
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка - РИА Новости, 19.07.2022
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка
Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:37
2022-07-19T15:37
2022-07-19T15:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По предварительным данным, во вторник возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в стрельбу. 51-летнего пострадавшего, раненного, предположительно, из травматического оружия, госпитализировали в медучреждение."Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка
На юго-востоке Москвы произошла перестрелка, один человек пострадал
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По предварительным данным, во вторник возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в стрельбу. 51-летнего пострадавшего, раненного, предположительно, из травматического оружия, госпитализировали в медучреждение.
"Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.