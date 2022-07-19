https://ria.ru/20220719/perestrelka-1803480350.html

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка - РИА Новости, 19.07.2022

На юго-востоке Москвы произошла перестрелка

Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:37

2022-07-19T15:37

2022-07-19T15:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы обернулся перестрелкой - одного задержали, другого госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По предварительным данным, во вторник возле дома на Перовском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в стрельбу. 51-летнего пострадавшего, раненного, предположительно, из травматического оружия, госпитализировали в медучреждение."Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Задержанный будет доставлен в органы следствия для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220719/parizh-1803348504.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва