https://ria.ru/20220719/peregovory-1803570850.html
Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров
Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров - РИА Новости, 19.07.2022
Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров и сделали совместное фото, передает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:52
2022-07-19T20:52
2022-07-19T23:21
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ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров и сделали совместное фото, передает корреспондент РИА Новости.Главной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии.По словам Раиси, у сирийского кризиса нет военного решения. Помимо этого, он считает, что полную безопасность на границах Сирии должны обеспечивать собственные вооруженные силы страны. Кроме того, он обратил внимание на политику Соединенных Штатов в Сирии.Президент обвинил Вашингтон в воровстве ресурсов, в том числе нефти, а также осудил удары Израиля по сирийской территории.В свою очередь, Путин отметил значительное снижение уровня насилия в Сирии и начало политико-дипломатического процесса. Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности страны, а для сирийского народа необходимо создать условия для выбора пути развития без вмешательства извне, добавил он.По его словам, нужно обеспечить беспрепятственный доступ сирийцев к гуманитарной помощи и привлечь к этому других участников международного сообщества.Также он призвал навсегда покончить с терроризмом в Сирии. Помимо этого, Путин указал на деструктивную политику США в стране. Кроме того, глава государства заявил, что следующий подобный саммит должен пройти в России, где будут рады видеть других президентов.Эрдоган, обращаясь к коллегам, призвал Иран и Россию поддержать Турцию в ее усилиях по обеспечению мира.Также, добавил турецкий лидер, Анкара считает, что борьба против террористических организаций в Сирии должна продолжаться. Эрдоган предупредил, что провал в работе Конституционного комитета в стране будет равен провалу "астанинского" процесса.Путин находится в Тегеране с однодневным визитом. Ранее он уже встретился с Эрдоганом, Раиси и верховным лидером Ирана Хаменеи по отдельности.С турецким коллегой российский лидер обсудил проблему вывоза зерна из черноморских портов, сирийский вопрос и различные двусторонние проекты, а также урегулирование в Карабахе.Путин и Хаменеи рассмотрели ситуацию в мире и двусторонние отношения. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, беседа велась "в общем плане, широким мазком".Кроме того, российский и иранский президенты обсудили развитие торговли и вопросы международной безопасности.
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LIVE: Путин, Раиси и Эрдоган: итоги переговоров в Тегеране
LIVE: Путин, Раиси и Эрдоган: итоги переговоров в Тегеране
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владимир путин, тегеран (город), сирия, юрий ушаков, иран, в мире, сша, россия
20:52 19.07.2022 (обновлено: 23:21 19.07.2022)
Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров
Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров
ТЕГЕРАН, 19 июл — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров и сделали совместное фото, передает корреспондент РИА Новости.
Главной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии
.
По словам Раиси, у сирийского кризиса нет военного решения. Помимо этого, он считает, что полную безопасность на границах Сирии должны обеспечивать собственные вооруженные силы страны. Кроме того, он обратил внимание на политику Соединенных Штатов в Сирии.
"Необходимо, чтобы силы этой страны (США. — Прим. ред.) как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию", — сообщил Раиси.
Президент обвинил Вашингтон в воровстве ресурсов, в том числе нефти, а также осудил удары Израиля по сирийской территории.
В свою очередь, Путин отметил значительное снижение уровня насилия в Сирии и начало политико-дипломатического процесса. Россия
исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности страны, а для сирийского народа необходимо создать условия для выбора пути развития без вмешательства извне, добавил он.
"Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства", — сказал Путин.
По его словам, нужно обеспечить беспрепятственный доступ сирийцев к гуманитарной помощи и привлечь к этому других участников международного сообщества.
Также он призвал навсегда покончить с терроризмом в Сирии. Помимо этого, Путин указал на деструктивную политику США в стране. Кроме того, глава государства заявил, что следующий подобный саммит должен пройти в России, где будут рады видеть других президентов.
Эрдоган, обращаясь к коллегам, призвал Иран и Россию поддержать Турцию в ее усилиях по обеспечению мира.
"Мы приняли решение устранить в Сирии злонамеренные организации, угрожающие нашей национальной безопасности", — объявил он.
Также, добавил турецкий лидер, Анкара считает, что борьба против террористических организаций в Сирии должна продолжаться. Эрдоган предупредил, что провал в работе Конституционного комитета в стране будет равен провалу "астанинского" процесса.
Путин находится в Тегеране
с однодневным визитом. Ранее он уже встретился с Эрдоганом, Раиси и верховным лидером Ирана
Хаменеи по отдельности.
С турецким коллегой российский лидер обсудил проблему вывоза зерна из черноморских портов, сирийский вопрос и различные двусторонние проекты, а также урегулирование в Карабахе.
Путин и Хаменеи рассмотрели ситуацию в мире и двусторонние отношения. По словам помощника Путина Юрия Ушакова
, беседа велась "в общем плане, широким мазком".
Кроме того, российский и иранский президенты обсудили развитие торговли и вопросы международной безопасности.