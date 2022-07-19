https://ria.ru/20220719/peregovory-1803400659.html

Киеву придется принять условия Москвы на переговорах, заявили власти Крыма

Киеву придется принять условия Москвы на переговорах, заявили власти Крыма - РИА Новости, 19.07.2022

Киеву придется принять условия Москвы на переговорах, заявили власти Крыма

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что украинским властям придется признать... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:26

2022-07-19T11:26

2022-07-19T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

республика крым

георгий мурадов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что украинским властям придется признать требования России на возможных переговорах, в том числе в отношении отказа от суверенитета над несколькими областями.В эфире программы "Соловьев. Live" Мурадов ответил на вопрос о возможных переговорах с Киевом на условиях отказа Украины от суверенитета над Херсонской, Запорожской и Харьковской областями."Идет процесс активной интеграции северной Таврии, я использую этот термин – с РФ и российским Крымом. Присоединение Крыма и Тамани к России произошло, 240 лет этого события мы будем отмечать в следующем году, и сразу после этого последовало создание Таврической области. В нее входили Херсонщина и юг современной Запорожской области – Приазовье. Поэтому в этих районах в значительной степени создалась обстановка экономическая и нравственная, позволяющая говорить о том, что люди уже живут в российской системе ценностей и экономики. Следовательно, переговорный процесс потребует совсем иных подходов", – сказал Мурадов. "Украине предстоит принятие всех этих требований Российской Федерации", – добавил он.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договорённостей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них будут совершенно другие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220715/peregovory-1802837215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, георгий мурадов, ситуация в днр и лнр