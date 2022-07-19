14:02 19.07.2022 (обновлено: 14:03 19.07.2022)
Кандидаты в премьеры Великобритании едины в мнении о России, заявили в РАН
Громыко: кандидаты в премьеры Великобритании едины в отношении к России и спецоперации
© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взгляды трех кандидатов в премьер-министры от консервативной партии Великобритании сходятся в вопросе украинского конфликта и отношения к России, полагает директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Надо сказать, что при всех отличиях между Сунаком, Трасс и Мордонт, у них есть и много общего, ну или что-то общее точно. Это точно является вопросом отношений с Россией, к России и к украинскому конфликту в целом",- заявил эксперт в ходе пресс-конференции, организованной но площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, "Трасс занимает может наиболее радикальную и ястребиную позицию, но Мордонт от нее далеко не отстает". Он напомнил, что Пенни Мордонт некоторое время занимала пост министра обороны Великобритании, а также в недавнем времени делала заявления о своем желании ввести в Черное море группировку ВМС Великобритании для взятия под контроль часть Черного моря.
Анализируя кандидатуру Риши Сунака, эксперт считает, что Сунак был бы наиболее умеренным и прагматичным руководителем партии.
"Как министр финансов и как человек, который в этом разбирается, вот из этой тройки он понимает лучше всех, что декларировать что-то или обещать новые миллиарды на помощь Украине - ради бога, но на деле намного сложнее, с учетом тех трудностей, которые есть в экономике Великобритании", - отмечает Громыко.
Тем не менее, эксперт убежден, что несмотря на то, кто придет к власти среди консерваторов, отношения с РФ и подход к решению военного конфликта на Украине сохранятся.
"В любом случае, кто бы ни стал премьером, в ближайшее время этот человек, он, по крайней мере, будет идти по накатанной и Великобритания будет делать все, чтобы закрепить за собой это реноме страны, которая в Европе после США и наравне с прибалтами и поляками делает все, для того чтобы, как они заявляют, "добиться военной победы Украины, и если допускать гипотетически мирные переговоры, то только при условии, что эти переговоры Киев будет вести на своих условиях, вот такая их позиция", - заключил эксперт. -0-