https://ria.ru/20220719/otnoshenie-1803450944.html

Кандидаты в премьеры Великобритании едины в мнении о России, заявили в РАН

Кандидаты в премьеры Великобритании едины в мнении о России, заявили в РАН - РИА Новости, 19.07.2022

Кандидаты в премьеры Великобритании едины в мнении о России, заявили в РАН

Взгляды трех кандидатов в премьер-министры от консервативной партии Великобритании сходятся в вопросе украинского конфликта и отношения к России, полагает... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:02

2022-07-19T14:02

2022-07-19T14:03

великобритания

россия

украина

лиз трасс

пенни мордонт

риши сунак

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Взгляды трех кандидатов в премьер-министры от консервативной партии Великобритании сходятся в вопросе украинского конфликта и отношения к России, полагает директор Института Европы РАН Алексей Громыко."Надо сказать, что при всех отличиях между Сунаком, Трасс и Мордонт, у них есть и много общего, ну или что-то общее точно. Это точно является вопросом отношений с Россией, к России и к украинскому конфликту в целом",- заявил эксперт в ходе пресс-конференции, организованной но площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, "Трасс занимает может наиболее радикальную и ястребиную позицию, но Мордонт от нее далеко не отстает". Он напомнил, что Пенни Мордонт некоторое время занимала пост министра обороны Великобритании, а также в недавнем времени делала заявления о своем желании ввести в Черное море группировку ВМС Великобритании для взятия под контроль часть Черного моря.Анализируя кандидатуру Риши Сунака, эксперт считает, что Сунак был бы наиболее умеренным и прагматичным руководителем партии."Как министр финансов и как человек, который в этом разбирается, вот из этой тройки он понимает лучше всех, что декларировать что-то или обещать новые миллиарды на помощь Украине - ради бога, но на деле намного сложнее, с учетом тех трудностей, которые есть в экономике Великобритании", - отмечает Громыко.Тем не менее, эксперт убежден, что несмотря на то, кто придет к власти среди консерваторов, отношения с РФ и подход к решению военного конфликта на Украине сохранятся."В любом случае, кто бы ни стал премьером, в ближайшее время этот человек, он, по крайней мере, будет идти по накатанной и Великобритания будет делать все, чтобы закрепить за собой это реноме страны, которая в Европе после США и наравне с прибалтами и поляками делает все, для того чтобы, как они заявляют, "добиться военной победы Украины, и если допускать гипотетически мирные переговоры, то только при условии, что эти переговоры Киев будет вести на своих условиях, вот такая их позиция", - заключил эксперт. -0-

https://ria.ru/20220718/sunak-1803339718.html

https://ria.ru/20220719/britaniya-1803349548.html

https://ria.ru/20220718/zakharova-1803132194.html

великобритания

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украина

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великобритания, россия, украина, лиз трасс, пенни мордонт, риши сунак