18:39 19.07.2022 (обновлено: 19:01 19.07.2022)
Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР
Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР, включая Старомайорское
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Союзным силам удалось освободить 254 населенных пункта в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что войска продолжают наступление по нескольким направлениям.
Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил РИА Новости, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск. Кроме того, представитель Народной милиции ДНР рассказал, что украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта.
В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.