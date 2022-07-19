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Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/osvobozhdenie-1803537361.html
Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР
Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР
Союзным силам удалось освободить 254 населенных пункта в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:39
2022-07-19T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
днр
лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
виталий киселев
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Союзным силам удалось освободить 254 населенных пункта в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.Отмечается, что войска продолжают наступление по нескольким направлениям.Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил РИА Новости, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск. Кроме того, представитель Народной милиции ДНР рассказал, что украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта.В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, виталий киселев, владимир путин, соледар, вооруженные силы украины
18:39 19.07.2022 (обновлено: 19:01 19.07.2022)
 
Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР

Союзные силы освободили 254 населенных пункта в ДНР, включая Старомайорское

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Союзным силам удалось освободить 254 населенных пункта в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 19 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что войска продолжают наступление по нескольким направлениям.
Ранее военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил РИА Новости, что союзные силы наступают с нескольких сторон в районе Соледара, ВСУ с трудом сдерживают натиск. Кроме того, представитель Народной милиции ДНР рассказал, что украинские боевики практически лишились возможности вести воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта.
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В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о переходе Северска под контроль Народной милиции.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВиталий КиселевВладимир ПутинСоледарВооруженные силы Украины
 
 
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