https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803567883.html

Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия

Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия - РИА Новости, 19.07.2022

Министр обороны Украины назвал страну "испытательным полигоном" для оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон" и пригласил производителей западных вооружений... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T20:42

2022-07-19T20:42

2022-07-19T20:42

украина

россия

киев

атлантический совет

алексей резников

нато

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон" и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России."Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем", - сказал Резников, выступая по видеосвязи в рамках дискуссии, организованной в Атлантическом совете.По словам главы оборонного ведомства Украины, представители Киева "делятся всей информацией и опытом со своими партнёрами". "Мы заинтересованы в испытании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружений протестировать их новые образцы здесь", - добавил Резников.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

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украина, россия, киев, атлантический совет , алексей резников, нато