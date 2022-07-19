Рейтинг@Mail.ru
В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803447604.html
В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины
В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2022
В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины
Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:52
2022-07-19T13:52
сергей лавров
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков.Недостаток запасов вооружений делает ЕС, по словам Бретона, уязвимым."Страны ЕС ответили на призыв Украины и поддержали ее оружием. Но поставки вооружения на Украину истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков. Это дефицит создает ситуацию уязвимости, которую в срочном порядке надо устранять. Новый инструмент, который мы предлагаем сегодня, позволит частично восстановить запасы вооружений", - сказал еврокомиссар, представивший во вторник предложение Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений странами ЕС на 500 миллионов евро на ближайшие два года.Страны ЕС ранее договорились о совместном финансировании поставок вооружений, в том числе летальных, Украине из специального фонда. На эти цели было выделено 2,5 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html
https://ria.ru/20220718/ukraina-1803293799.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, нато, в мире
13:52 19.07.2022
 
В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины

Еврокомиссар Бретон: в ЕС из-за поставок Киеву не хватает артиллерии, ПВО и бронетехники

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков.
Недостаток запасов вооружений делает ЕС, по словам Бретона, уязвимым.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
12:18Специальная военная операция на Украине
ЕК предложила помочь странам ЕС, истощенным поставками оружия Украине
"Страны ЕС ответили на призыв Украины и поддержали ее оружием. Но поставки вооружения на Украину истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков. Это дефицит создает ситуацию уязвимости, которую в срочном порядке надо устранять. Новый инструмент, который мы предлагаем сегодня, позволит частично восстановить запасы вооружений", - сказал еврокомиссар, представивший во вторник предложение Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений странами ЕС на 500 миллионов евро на ближайшие два года.
Страны ЕС ранее договорились о совместном финансировании поставок вооружений, в том числе летальных, Украине из специального фонда. На эти цели было выделено 2,5 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 17:55Специальная военная операция на Украине
Боррель подтвердил решение ЕС вновь выделить Украине средства на оружие
 
Сергей ЛавровУкраинаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала