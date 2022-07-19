В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины
Еврокомиссар Бретон: в ЕС из-за поставок Киеву не хватает артиллерии, ПВО и бронетехники
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков.
Недостаток запасов вооружений делает ЕС, по словам Бретона, уязвимым.
"Страны ЕС ответили на призыв Украины и поддержали ее оружием. Но поставки вооружения на Украину истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков. Это дефицит создает ситуацию уязвимости, которую в срочном порядке надо устранять. Новый инструмент, который мы предлагаем сегодня, позволит частично восстановить запасы вооружений", - сказал еврокомиссар, представивший во вторник предложение Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений странами ЕС на 500 миллионов евро на ближайшие два года.
Страны ЕС ранее договорились о совместном финансировании поставок вооружений, в том числе летальных, Украине из специального фонда. На эти цели было выделено 2,5 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.