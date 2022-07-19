https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803447604.html

В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины

В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2022

В ЕК назвали виды оружия, которых не хватает в ЕС из-за Украины

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:52

2022-07-19T13:52

2022-07-19T13:52

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что в ЕС из-за поставок Украине теперь ощущается нехватка снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков.Недостаток запасов вооружений делает ЕС, по словам Бретона, уязвимым."Страны ЕС ответили на призыв Украины и поддержали ее оружием. Но поставки вооружения на Украину истощили запасы снарядов, тяжелой и легкой артиллерии, систем противовоздушной обороны и противотанковых систем, а также бронетехники и танков. Это дефицит создает ситуацию уязвимости, которую в срочном порядке надо устранять. Новый инструмент, который мы предлагаем сегодня, позволит частично восстановить запасы вооружений", - сказал еврокомиссар, представивший во вторник предложение Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений странами ЕС на 500 миллионов евро на ближайшие два года.Страны ЕС ранее договорились о совместном финансировании поставок вооружений, в том числе летальных, Украине из специального фонда. На эти цели было выделено 2,5 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803293799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, нато, в мире