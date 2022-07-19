09:27 19.07.2022 (обновлено: 12:11 19.07.2022)
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России
"Ъ": зарубежные ретейлеры одежды потеряют до 800 миллионов долларов при уходе из России
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний.
В частности, объявившая накануне об окончательном закрытии своих российских магазинов шведская компания H&M уже подтвердила списание около 190 миллионов долларов. Наибольшие потери — до 300 миллионов долларов — могут ожидать испанскую Inditex, объединяющую такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до 150-170 миллионов.
В общей же сложности потери ретейлеров при уходе из страны составят 760-800 миллионов долларов. Более того, как подчеркнул один из собеседников "Коммерсанта", такой вариант считается "консервативным": убытки зарубежных фирм могут вырасти, если те не распродадут остатки товаров и не решат вопросы с разрывом контрактов с арендодателями в свою пользу. При этом сами владельцы торговых площадей с мая по середину июля подали порядка 30 исковых заявлений с общей суммой требования в 2,3 миллиарда рублей.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Часть компаний заявила об уходе с рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что зарубежные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, создаваемые извне.