https://ria.ru/20220719/odezhda-1803374091.html

Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России

Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России - РИА Новости, 19.07.2022

Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России

Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка. Об этом пишет... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T09:27

2022-07-19T09:27

2022-07-19T12:11

экономика

сергей лавров

россия

украина

h&m

inditex

zara

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний.В частности, объявившая накануне об окончательном закрытии своих российских магазинов шведская компания H&M уже подтвердила списание около 190 миллионов долларов. Наибольшие потери — до 300 миллионов долларов — могут ожидать испанскую Inditex, объединяющую такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до 150-170 миллионов.В общей же сложности потери ретейлеров при уходе из страны составят 760-800 миллионов долларов. Более того, как подчеркнул один из собеседников "Коммерсанта", такой вариант считается "консервативным": убытки зарубежных фирм могут вырасти, если те не распродадут остатки товаров и не решат вопросы с разрывом контрактов с арендодателями в свою пользу. При этом сами владельцы торговых площадей с мая по середину июля подали порядка 30 исковых заявлений с общей суммой требования в 2,3 миллиарда рублей.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Часть компаний заявила об уходе с рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что зарубежные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, создаваемые извне.

https://ria.ru/20220711/electrolux-1801614993.html

россия

украина

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, сергей лавров, россия, украина, h&m, inditex, zara