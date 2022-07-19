Рейтинг@Mail.ru
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/odezhda-1803374091.html
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России - РИА Новости, 19.07.2022
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России
Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка. Об этом пишет... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T09:27
2022-07-19T12:11
экономика
сергей лавров
россия
украина
h&m
inditex
zara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:266:3072:1993_1920x0_80_0_0_2af64c975fdf2c269ece175e2598ff4c.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний.В частности, объявившая накануне об окончательном закрытии своих российских магазинов шведская компания H&amp;M уже подтвердила списание около 190 миллионов долларов. Наибольшие потери — до 300 миллионов долларов — могут ожидать испанскую Inditex, объединяющую такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull &amp; Bear. Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до 150-170 миллионов.В общей же сложности потери ретейлеров при уходе из страны составят 760-800 миллионов долларов. Более того, как подчеркнул один из собеседников "Коммерсанта", такой вариант считается "консервативным": убытки зарубежных фирм могут вырасти, если те не распродадут остатки товаров и не решат вопросы с разрывом контрактов с арендодателями в свою пользу. При этом сами владельцы торговых площадей с мая по середину июля подали порядка 30 исковых заявлений с общей суммой требования в 2,3 миллиарда рублей.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Часть компаний заявила об уходе с рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что зарубежные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, создаваемые извне.
https://ria.ru/20220711/electrolux-1801614993.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39fd85e26bb4a9e6dd9db7df49df6c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей лавров, россия, украина, h&m, inditex, zara
09:27 19.07.2022 (обновлено: 12:11 19.07.2022)
 
Стали известны потери зарубежных ретейлеров в случае ухода из России

"Ъ": зарубежные ретейлеры одежды потеряют до 800 миллионов долларов при уходе из России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Иностранные ретейлеры одежды, приостановившие деятельность в России, рискуют потерять до 800 миллионов долларов при полном уходе с рынка. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний.
В частности, объявившая накануне об окончательном закрытии своих российских магазинов шведская компания H&M уже подтвердила списание около 190 миллионов долларов. Наибольшие потери — до 300 миллионов долларов — могут ожидать испанскую Inditex, объединяющую такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до 150-170 миллионов.
В общей же сложности потери ретейлеров при уходе из страны составят 760-800 миллионов долларов. Более того, как подчеркнул один из собеседников "Коммерсанта", такой вариант считается "консервативным": убытки зарубежных фирм могут вырасти, если те не распродадут остатки товаров и не решат вопросы с разрывом контрактов с арендодателями в свою пользу. При этом сами владельцы торговых площадей с мая по середину июля подали порядка 30 исковых заявлений с общей суммой требования в 2,3 миллиарда рублей.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Часть компаний заявила об уходе с рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что зарубежные бренды, которые отказались работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, создаваемые извне.
Логотип Electrolux - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 09:24
Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России
 
ЭкономикаСергей ЛавровРоссияУкраинаH&MInditexZara
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала