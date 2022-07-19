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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 10 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:50
2022-07-19T11:50
2022-07-19T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.30 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803391101.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой