https://ria.ru/20220719/obstrely-1803405822.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 10 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:50

2022-07-19T11:50

2022-07-19T11:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 10.30 - населенный пункт Первомайское - г. Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803391101.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика