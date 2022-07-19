Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Михайловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Михайловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Горловку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 16.15 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град". По Ясиноватой войска Украины открыли огонь девять раз, применив также среди прочих боеприпасов ракеты из РСЗО "Град". Во вторник был также зафиксирован один обстрел Горловки с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".