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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803508687.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли Михайловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Горловку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра и... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:58
2022-07-19T16:58
специальная военная операция на украине
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
в мире
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Михайловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Горловку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 16.15 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град". По Ясиноватой войска Украины открыли огонь девять раз, применив также среди прочих боеприпасов ракеты из РСЗО "Град". Во вторник был также зафиксирован один обстрел Горловки с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220719/ek-1803412223.html
https://ria.ru/20220719/himars-1803455575.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
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горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины
16:58 19.07.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Михайловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Михайловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую и Горловку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.05 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 16.15 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град". По Ясиноватой войска Украины открыли огонь девять раз, применив также среди прочих боеприпасов ракеты из РСЗО "Град". Во вторник был также зафиксирован один обстрел Горловки с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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