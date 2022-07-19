https://ria.ru/20220719/obstrel-1803474321.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:07

2022-07-19T15:07

2022-07-19T15:43

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.49 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803444179.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина