https://ria.ru/20220719/obstrel-1803474321.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:07
2022-07-19T15:07
2022-07-19T15:43
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.49 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803444179.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
15:07 19.07.2022 (обновлено: 15:43 19.07.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра