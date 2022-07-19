https://ria.ru/20220719/obstrel-1803436530.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое

Украинские войска в 13.05 мск выпустили еще 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:15

2022-07-19T13:15

2022-07-19T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск выпустили еще 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка (Ясиноватский район) – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Верхнеторецкого со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803444179.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина