https://ria.ru/20220719/obstrel-1803436530.html
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
Украинские войска в 13.05 мск выпустили еще 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:15
2022-07-19T13:15
2022-07-19T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск выпустили еще 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Верхнеторецкому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка (Ясиноватский район) – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Верхнеторецкого со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803444179.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
13:15 19.07.2022 (обновлено: 14:39 19.07.2022)
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра