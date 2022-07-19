https://ria.ru/20220719/obstrel-1803433863.html
В Новой Каховке от ударов со стороны ВСУ пострадали около 400 зданий
В Новой Каховке от ударов со стороны ВСУ пострадали около 400 зданий - РИА Новости, 19.07.2022
В Новой Каховке от ударов со стороны ВСУ пострадали около 400 зданий
Около 400 зданий, включая жилые дома, больницы и школы, пострадали или полностью разрушены в Новой Каховке в результате ударов со стороны украинских войск, в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:08
2022-07-19T13:08
2022-07-19T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховская гэс
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ХЕРСОН, 19 июл – РИА Новости. Около 400 зданий, включая жилые дома, больницы и школы, пострадали или полностью разрушены в Новой Каховке в результате ударов со стороны украинских войск, в первую очередь власти будут восстанавливать социальные объекты и жилье, сообщил журналистам глава местной администрации Владимир Леонтьев.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка."Первоочередной задачей является восстановление органов здравоохранения, пострадавшие здания учреждений образования и 68 жилых домов, которые были разрушены или пострадали. В общей сложности около 400 объектов или полностью разрушены или пострадали. То есть можно понять, что люди лишились в один момент, сразу, немедленно, и жилья, и работы. Никто из граждан Новой Каховки спасибо за это не скажет, ничего доброго сказать в адрес тех, кто нажимает на кнопку "Пуск", нельзя", - сказал Леонтьев.
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803312467.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , каховская гэс
13:08 19.07.2022 (обновлено: 13:30 19.07.2022)
В Новой Каховке от ударов со стороны ВСУ пострадали около 400 зданий
Глава администрации Новой Каховки Леонтьев: от ударов ВСУ пострадали больницы и школы
ХЕРСОН, 19 июл – РИА Новости. Около 400 зданий, включая жилые дома, больницы и школы, пострадали или полностью разрушены в Новой Каховке в результате ударов со стороны украинских войск, в первую очередь власти будут восстанавливать социальные объекты и жилье, сообщил журналистам глава местной администрации Владимир Леонтьев.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области
. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник удары продолжились, была обстреляна Каховская ГЭС
, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа. Кроме того, пострадали села Райское и Тополевка.
"Первоочередной задачей является восстановление органов здравоохранения, пострадавшие здания учреждений образования и 68 жилых домов, которые были разрушены или пострадали. В общей сложности около 400 объектов или полностью разрушены или пострадали. То есть можно понять, что люди лишились в один момент, сразу, немедленно, и жилья, и работы. Никто из граждан Новой Каховки спасибо за это не скажет, ничего доброго сказать в адрес тех, кто нажимает на кнопку "Пуск", нельзя", - сказал Леонтьев.