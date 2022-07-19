https://ria.ru/20220719/nato-1803586069.html
Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.07.2022
Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Комитет по международным делам сената конгресса США заявил во вторник, что одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:35
2022-07-19T22:35
2022-07-19T22:43
в мире
сша
финляндия
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Комитет по международным делам сената конгресса США заявил во вторник, что одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.Американская администрация рассчитывает, что сенат в ближайшие недели – до ухода на каникулы в августе – успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Одобрение профильным комитетом сената документов о расширении альянса знаменует собой начало данного формального процесса.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220718/ssha-1803334575.html
сша
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1920x0_80_0_0_43366f4b81ce567de4cb774b8e82a00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, финляндия, швеция, нато
22:35 19.07.2022 (обновлено: 22:43 19.07.2022)
Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Комитет по международным делам сената конгресса США заявил во вторник, что одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Американская администрация рассчитывает, что сенат в ближайшие недели – до ухода на каникулы в августе – успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Одобрение профильным комитетом сената документов о расширении альянса знаменует собой начало данного формального процесса.
"Комитет по международным делам сената одобрил протоколы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, тем самым выполнив свой долг и помогая определить, как, когда и с кем США заключать дипломатические и военные союзы. Членство этих стран будет способствовать укреплению стабильности и демократии", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте комитета в Twitter.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.