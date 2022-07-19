https://ria.ru/20220719/nato-1803586069.html

Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.07.2022

Комитет сената США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Комитет по международным делам сената конгресса США заявил во вторник, что одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:35

2022-07-19T22:35

2022-07-19T22:43

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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Комитет по международным делам сената конгресса США заявил во вторник, что одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.Американская администрация рассчитывает, что сенат в ближайшие недели – до ухода на каникулы в августе – успеет одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Одобрение профильным комитетом сената документов о расширении альянса знаменует собой начало данного формального процесса.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации своих заявок в Североатлантический альянс. По данным на вторник, заявки Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 15 стран из 30. Ими стали: Канада, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Великобритания, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Словения, Латвия и Хорватия.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220718/ssha-1803334575.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, финляндия, швеция, нато