https://ria.ru/20220719/naemniki-1803433660.html

Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников

Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников - РИА Новости, 19.07.2022

Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников

Тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, составили Польша, Великобритания и США, сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:08

2022-07-19T13:08

2022-07-19T13:14

донецкая народная республика

днр

польша

великобритания

сша

наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:104:2901:1736_1920x0_80_0_0_6714a23a6e9a037b317e7dd2ce4efa4a.jpg

ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, составили Польша, Великобритания и США, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Хохол."На первом месте наемники из Польши. Дальше идет Британия и Америка. Из стран Евросоюза как таковых маловато. Все прекрасно понимают все. Особенно те, которые побывали здесь. Посмотрели, что творится, и потом просто убегают отсюда", - сказал замкомбата.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/naemnik-1803089094.html

донецкая народная республика

польша

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, днр, польша, великобритания, сша, наемники