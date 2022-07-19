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Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников - РИА Новости, 19.07.2022
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Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников
Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников - РИА Новости, 19.07.2022
Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников
Тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, составили Польша, Великобритания и США, сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:08
2022-07-19T13:14
донецкая народная республика
днр
польша
великобритания
сша
наемники
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, составили Польша, Великобритания и США, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Хохол."На первом месте наемники из Польши. Дальше идет Британия и Америка. Из стран Евросоюза как таковых маловато. Все прекрасно понимают все. Особенно те, которые побывали здесь. Посмотрели, что творится, и потом просто убегают отсюда", - сказал замкомбата.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/naemnik-1803089094.html
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донецкая народная республика, днр, польша, великобритания, сша, наемники
13:08 19.07.2022 (обновлено: 13:14 19.07.2022)
 
Польша, Британия и США лидируют по числу прибывших на Украину наемников

В ДНР рассказали, что большинство наемников прибывает на Украину из Польши, Британии и США

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Тройку лидеров по числу наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, составили Польша, Великобритания и США, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Хохол.
"На первом месте наемники из Польши. Дальше идет Британия и Америка. Из стран Евросоюза как таковых маловато. Все прекрасно понимают все. Особенно те, которые побывали здесь. Посмотрели, что творится, и потом просто убегают отсюда", - сказал замкомбата.
Украинские военнослужащие. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 21:09В мире
СМИ: в плену ВС России оказался еще один воевавший на Украине британец
 
Донецкая Народная РеспубликаДНРПольшаВеликобританияСШАНаемники
 
 
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