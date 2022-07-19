https://ria.ru/20220719/mobilizatsiya-1803409893.html

Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара

Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара - РИА Новости, 19.07.2022

Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара

Украинские военные, действующие на Соледарском направлении, принудительно мобилизуют жителей местных городов для восполнения значительных потерь в своем личном... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:07

2022-07-19T12:07

2022-07-19T12:09

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

артемовск

соледар

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные, действующие на Соледарском направлении, принудительно мобилизуют жителей местных городов для восполнения значительных потерь в своем личном составе и технике, у граждан изымаются транспортные средства, сообщило во вторник Министерство обороны РФ."Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

соледар

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, соледар, вооруженные силы украины, в мире