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Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара
Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара - РИА Новости, 19.07.2022
Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара
Украинские военные, действующие на Соледарском направлении, принудительно мобилизуют жителей местных городов для восполнения значительных потерь в своем личном... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:07
2022-07-19T12:07
2022-07-19T12:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
артемовск
соледар
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные, действующие на Соледарском направлении, принудительно мобилизуют жителей местных городов для восполнения значительных потерь в своем личном составе и технике, у граждан изымаются транспортные средства, сообщило во вторник Министерство обороны РФ."Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), артемовск, соледар, вооруженные силы украины, в мире
12:07 19.07.2022 (обновлено: 12:09 19.07.2022)
Минобороны: Украина принудительно мобилизует жителей Артемовска и Соледара
Минобороны: Украина мобилизует жителей Артемовска и Соледара, чтобы восполнить потери