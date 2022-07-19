https://ria.ru/20220719/mnogoletniki-1803426189.html

Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве

Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве - РИА Новости, 19.07.2022

Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве

Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:46

2022-07-19T12:46

2022-07-19T12:46

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы", - говорится в сообщении."Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе. В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 миллионов различных цветов, общая площадь клумб – 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 миллиона многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейник, флоксы и пионы. При выборе учитывают не только внешний вид, но и качество – все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны.

https://ria.ru/20220603/klumby-1792851565.html

https://ria.ru/20220601/floristika-1792008029.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы