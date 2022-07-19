Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве
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Многолетние цветы на городской клумбе в Москве
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы", - говорится в сообщении.
"Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе. В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 миллионов различных цветов, общая площадь клумб – 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 миллиона многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейник, флоксы и пионы. При выборе учитывают не только внешний вид, но и качество – все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны.