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Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве - РИА Новости, 19.07.2022
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Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве
Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве - РИА Новости, 19.07.2022
Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве
Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:46
2022-07-19T12:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы", - говорится в сообщении."Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе. В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 миллионов различных цветов, общая площадь клумб – 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 миллиона многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейник, флоксы и пионы. При выборе учитывают не только внешний вид, но и качество – все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
12:46 19.07.2022
 

Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Многолетние цветы на городской клумбе в Москве
Многолетние цветы на городской клумбе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Многолетние цветы на городской клумбе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Многолетние цветы начали высаживать на городские клумбы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к высадке многолетних цветов на городские клумбы", - говорится в сообщении.
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Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом
"Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков и скверов. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе. В общей сложности в этом сезоне высадим более 55 миллионов различных цветов, общая площадь клумб – 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,2 миллиона многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейник, флоксы и пионы. При выборе учитывают не только внешний вид, но и качество – все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны.
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