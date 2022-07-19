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Полянский: Гутерреш не помог исключить из "Миротворца" девочку из Луганска - РИА Новости, 19.07.2022
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Полянский: Гутерреш не помог исключить из "Миротворца" девочку из Луганска
Полянский: Гутерреш не помог исключить из "Миротворца" девочку из Луганска - РИА Новости, 19.07.2022
Полянский: Гутерреш не помог исключить из "Миротворца" девочку из Луганска
РФ просила генсека ООН Антониу Гутерреша помочь добиться исключения из списка сайта "Миротворец" девочки из Луганска Фаины Савенковой, но результата нет, заявил РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:32
2022-07-19T20:32
в мире
антониу гутерреш
россия
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оон
совет безопасности оон
юнисеф
луганск
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ООН, 19 июл – РИА Новости. РФ просила генсека ООН Антониу Гутерреша помочь добиться исключения из списка сайта "Миротворец" девочки из Луганска Фаины Савенковой, но результата нет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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в мире, антониу гутерреш, россия, украина, оон, совет безопасности оон, юнисеф, луганск, мария захарова, дунья миятович, дмитрий полянский, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:32 19.07.2022
 
Полянский: Гутерреш не помог исключить из "Миротворца" девочку из Луганска

Полянский: Гутерреш пока не помог исключить из базы "Миротворца" девочку из Луганска

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 19 июл – РИА Новости. РФ просила генсека ООН Антониу Гутерреша помочь добиться исключения из списка сайта "Миротворец" девочки из Луганска Фаины Савенковой, но результата нет, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы обращались к генеральному секретарю ООН за содействием в изъятии личных данных ребенка с сайта украинских неонацистов в целях ее защиты, но, к сожалению, так и не увидели результата", - сказал Полянский.
В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 19:09
На сайте "Миротворец" опубликовали личные данные 327 несовершеннолетних
 
В миреАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаООНСовет Безопасности ООНЮНИСЕФЛуганскМария ЗахароваДунья МиятовичДмитрий ПолянскийДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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