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"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/lugansk-1803520169.html
"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске
"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске - РИА Новости, 19.07.2022
"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске
"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске, он будет работать на базе гуманитарного центра партии, рассказали в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:34
2022-07-19T17:34
специальная военная операция на украине
общество
луганск
донбасс
луганская народная республика
единая россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске, он будет работать на базе гуманитарного центра партии, рассказали в пресс-службе ЕР."Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) в Луганске. Он будет работать на базе гуманитарного центра партии и окажет помощь общественникам ЛНР в регистрации НКО, разработке и подаче грантовых проектов. В работе с НКО также будет задействован женский комитет "Единой России", - говорится в сообщении.Отмечается, что также для общественников организуют обучение и методическое сопровождение.Координатором нового центра стала зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, сообщила пресс-служба депутата.Занко отметила, что в данный момент важно поддержать тех, кто оказывает помощь другим. По ее словам, после открытия такого центра помощь НКО Донбасса станет регулярной."Сейчас особенно важно поддержать и помочь тем, кто помогает другим. Ведь за каждой НКО стоят сотни волонтеров, ветеранов, инвалидов, пожилых людей, детей с особенностями здоровья, многодетных семей, родителей, воспитывающих детей в одиночку… Открытие такого центра на Донбассе даст дополнительный импульс в развитии гражданского общества, и помощь НКО Донбасса станет регулярной", - передает слова депутата ее пресс-служба.
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луганск
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общество, луганск, донбасс, луганская народная республика, единая россия
17:34 19.07.2022
 
"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске

ЕР открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске, он будет работать на базе гуманитарного центра партии, рассказали в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) в Луганске. Он будет работать на базе гуманитарного центра партии и окажет помощь общественникам ЛНР в регистрации НКО, разработке и подаче грантовых проектов. В работе с НКО также будет задействован женский комитет "Единой России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также для общественников организуют обучение и методическое сопровождение.
Координатором нового центра стала зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, сообщила пресс-служба депутата.
Занко отметила, что в данный момент важно поддержать тех, кто оказывает помощь другим. По ее словам, после открытия такого центра помощь НКО Донбасса станет регулярной.
"Сейчас особенно важно поддержать и помочь тем, кто помогает другим. Ведь за каждой НКО стоят сотни волонтеров, ветеранов, инвалидов, пожилых людей, детей с особенностями здоровья, многодетных семей, родителей, воспитывающих детей в одиночку… Открытие такого центра на Донбассе даст дополнительный импульс в развитии гражданского общества, и помощь НКО Донбасса станет регулярной", - передает слова депутата ее пресс-служба.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:22
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганскДонбассЛуганская Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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