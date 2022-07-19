https://ria.ru/20220719/lugansk-1803520169.html

"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске

"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске - РИА Новости, 19.07.2022

"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске

"Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске, он будет работать на базе гуманитарного центра партии, рассказали в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:34

2022-07-19T17:34

2022-07-19T17:34

специальная военная операция на украине

общество

луганск

донбасс

луганская народная республика

единая россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив в Луганске, он будет работать на базе гуманитарного центра партии, рассказали в пресс-службе ЕР."Единая Россия" открыла Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) в Луганске. Он будет работать на базе гуманитарного центра партии и окажет помощь общественникам ЛНР в регистрации НКО, разработке и подаче грантовых проектов. В работе с НКО также будет задействован женский комитет "Единой России", - говорится в сообщении.Отмечается, что также для общественников организуют обучение и методическое сопровождение.Координатором нового центра стала зампред думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, сообщила пресс-служба депутата.Занко отметила, что в данный момент важно поддержать тех, кто оказывает помощь другим. По ее словам, после открытия такого центра помощь НКО Донбасса станет регулярной."Сейчас особенно важно поддержать и помочь тем, кто помогает другим. Ведь за каждой НКО стоят сотни волонтеров, ветеранов, инвалидов, пожилых людей, детей с особенностями здоровья, многодетных семей, родителей, воспитывающих детей в одиночку… Открытие такого центра на Донбассе даст дополнительный импульс в развитии гражданского общества, и помощь НКО Донбасса станет регулярной", - передает слова депутата ее пресс-служба.

https://ria.ru/20220715/pomosch-1802687496.html

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общество, луганск, донбасс, луганская народная республика, единая россия