14:56 19.07.2022 (обновлено: 15:08 19.07.2022)
Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке
Омбудсмен Москалькова посетила пункт временного размещения украинских беженцев в Логачевке
ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила контрольно-пропускной пункт и пункт временного размещения в Логачевке в Белгородской области, куда прибывают беженцы из Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Омбудсмен ознакомилась с условиями, созданными для беженцев, в том числе побеседовала с пересекающими российскую границу.
"Это один из наиболее пропускных пунктов, и ко мне в аппарат приходят много отзывов самого разного плана. Большинство положительных о том, что быстро оказали помощь, оказали большое внимание, именно с этого начинается Россия. Поэтому мне было очень важно увидеть это все своими глазами: как организовано питание, быстро ли проходит очередь, что с детьми, есть ли у них детский уголок, есть ли вода, туалет... Я мои коллеги могли убедиться, что все нормы международного права соблюдаются в полной мере", - сообщила омбудсмен и отметила, что пункт пропуска справляется со своей задачей.
Кроме того, побеседовав с переселенцами, Москалькова отметила, что "большая часть знает, к кому они едут", но есть и те, кому просто некуда идти.
"И первым убежищем являются Валуйки", - добавила Москалькова.
"Но очень важно, чтобы они на практике реализовывались. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что ещё многим не выплачены единовременные пособия, что разрешение обмена гривен - это большая льгота и помощь людям, многие приехали не то что без денег, а вообще без вещей, он (обмен) не во всех регионах осуществляется, а здесь, в Белгородской области, реализуется в полной мере", - сказала Москалькова.
Также уполномоченный выделила, что никто из людей в КПП "не поставил вопрос об отказах в оформлении их правового статуса временного убежища или длительного рассмотрения их просьбы".
ПВР Логачевка в Валуйском районе Белгородской области расположен в Доме культуры, он рассчитан на 37 человек. В пункте временного размещения переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России, в том числе в Белгороде. Как сообщили в ПВР, с начала спецоперации в пункте временно размещались более 2000 человек.