https://ria.ru/20220719/logachevka-1803470565.html

Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке

Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке - РИА Новости, 19.07.2022

Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила контрольно-пропускной пункт и пункт временного размещения в Логачевке в Белгородской... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:56

2022-07-19T14:56

2022-07-19T15:08

россия

татьяна москалькова

общество

в мире

беженцы

украина

донецк (днр)

луганск

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ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила контрольно-пропускной пункт и пункт временного размещения в Логачевке в Белгородской области, куда прибывают беженцы из Украины, передает корреспондент РИА Новости.Омбудсмен ознакомилась с условиями, созданными для беженцев, в том числе побеседовала с пересекающими российскую границу."Это один из наиболее пропускных пунктов, и ко мне в аппарат приходят много отзывов самого разного плана. Большинство положительных о том, что быстро оказали помощь, оказали большое внимание, именно с этого начинается Россия. Поэтому мне было очень важно увидеть это все своими глазами: как организовано питание, быстро ли проходит очередь, что с детьми, есть ли у них детский уголок, есть ли вода, туалет... Я мои коллеги могли убедиться, что все нормы международного права соблюдаются в полной мере", - сообщила омбудсмен и отметила, что пункт пропуска справляется со своей задачей.Кроме того, побеседовав с переселенцами, Москалькова отметила, что "большая часть знает, к кому они едут", но есть и те, кому просто некуда идти."И первым убежищем являются Валуйки", - добавила Москалькова.Омбудсмен подчеркнула, что власти РФ приняли "огромный пакет поддержки, льгот и привилегий" для переселенцев из Донецка, Луганска и Украины."Но очень важно, чтобы они на практике реализовывались. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что ещё многим не выплачены единовременные пособия, что разрешение обмена гривен - это большая льгота и помощь людям, многие приехали не то что без денег, а вообще без вещей, он (обмен) не во всех регионах осуществляется, а здесь, в Белгородской области, реализуется в полной мере", - сказала Москалькова.Также уполномоченный выделила, что никто из людей в КПП "не поставил вопрос об отказах в оформлении их правового статуса временного убежища или длительного рассмотрения их просьбы".ПВР Логачевка в Валуйском районе Белгородской области расположен в Доме культуры, он рассчитан на 37 человек. В пункте временного размещения переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России, в том числе в Белгороде. Как сообщили в ПВР, с начала спецоперации в пункте временно размещались более 2000 человек.

https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802560993.html

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802305702.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795690056.html

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донецк (днр)

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с беженцами с Украины Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась на КПП в Белгородской области с беженцами из Украины: учительница русского языка из Харькова с тремя детьми хочет попасть в Россию, чтобы ее старшая дочь успела подать документы и поступить в вуз. 2022-07-19T14:56 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, татьяна москалькова, общество, в мире, беженцы, украина, донецк (днр), луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, белгородская область