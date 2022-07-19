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Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке - РИА Новости, 19.07.2022
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Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке
Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке - РИА Новости, 19.07.2022
Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила контрольно-пропускной пункт и пункт временного размещения в Логачевке в Белгородской... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:56
2022-07-19T15:08
россия
татьяна москалькова
общество
в мире
беженцы
украина
донецк (днр)
луганск
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ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила контрольно-пропускной пункт и пункт временного размещения в Логачевке в Белгородской области, куда прибывают беженцы из Украины, передает корреспондент РИА Новости.Омбудсмен ознакомилась с условиями, созданными для беженцев, в том числе побеседовала с пересекающими российскую границу."Это один из наиболее пропускных пунктов, и ко мне в аппарат приходят много отзывов самого разного плана. Большинство положительных о том, что быстро оказали помощь, оказали большое внимание, именно с этого начинается Россия. Поэтому мне было очень важно увидеть это все своими глазами: как организовано питание, быстро ли проходит очередь, что с детьми, есть ли у них детский уголок, есть ли вода, туалет... Я мои коллеги могли убедиться, что все нормы международного права соблюдаются в полной мере", - сообщила омбудсмен и отметила, что пункт пропуска справляется со своей задачей.Кроме того, побеседовав с переселенцами, Москалькова отметила, что "большая часть знает, к кому они едут", но есть и те, кому просто некуда идти."И первым убежищем являются Валуйки", - добавила Москалькова.Омбудсмен подчеркнула, что власти РФ приняли "огромный пакет поддержки, льгот и привилегий" для переселенцев из Донецка, Луганска и Украины."Но очень важно, чтобы они на практике реализовывались. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что ещё многим не выплачены единовременные пособия, что разрешение обмена гривен - это большая льгота и помощь людям, многие приехали не то что без денег, а вообще без вещей, он (обмен) не во всех регионах осуществляется, а здесь, в Белгородской области, реализуется в полной мере", - сказала Москалькова.Также уполномоченный выделила, что никто из людей в КПП "не поставил вопрос об отказах в оформлении их правового статуса временного убежища или длительного рассмотрения их просьбы".ПВР Логачевка в Валуйском районе Белгородской области расположен в Доме культуры, он рассчитан на 37 человек. В пункте временного размещения переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России, в том числе в Белгороде. Как сообщили в ПВР, с начала спецоперации в пункте временно размещались более 2000 человек.
https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802560993.html
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802305702.html
https://ria.ru/20220616/rossiya-1795690056.html
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донецк (днр)
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Омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с беженцами с Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась на КПП в Белгородской области с беженцами из Украины: учительница русского языка из Харькова с тремя детьми хочет попасть в Россию, чтобы ее старшая дочь успела подать документы и поступить в вуз.
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россия, татьяна москалькова, общество, в мире, беженцы, украина, донецк (днр), луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, белгородская область
14:56 19.07.2022 (обновлено: 15:08 19.07.2022)
 
Москалькова посетила пункт размещения украинских беженцев в Логачевке

Омбудсмен Москалькова посетила пункт временного размещения украинских беженцев в Логачевке

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ЛОГАЧЕВКА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила контрольно-пропускной пункт и пункт временного размещения в Логачевке в Белгородской области, куда прибывают беженцы из Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Омбудсмен ознакомилась с условиями, созданными для беженцев, в том числе побеседовала с пересекающими российскую границу.
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"Это один из наиболее пропускных пунктов, и ко мне в аппарат приходят много отзывов самого разного плана. Большинство положительных о том, что быстро оказали помощь, оказали большое внимание, именно с этого начинается Россия. Поэтому мне было очень важно увидеть это все своими глазами: как организовано питание, быстро ли проходит очередь, что с детьми, есть ли у них детский уголок, есть ли вода, туалет... Я мои коллеги могли убедиться, что все нормы международного права соблюдаются в полной мере", - сообщила омбудсмен и отметила, что пункт пропуска справляется со своей задачей.
Кроме того, побеседовав с переселенцами, Москалькова отметила, что "большая часть знает, к кому они едут", но есть и те, кому просто некуда идти.
"И первым убежищем являются Валуйки", - добавила Москалькова.
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Омбудсмен подчеркнула, что власти РФ приняли "огромный пакет поддержки, льгот и привилегий" для переселенцев из Донецка, Луганска и Украины.
"Но очень важно, чтобы они на практике реализовывались. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что ещё многим не выплачены единовременные пособия, что разрешение обмена гривен - это большая льгота и помощь людям, многие приехали не то что без денег, а вообще без вещей, он (обмен) не во всех регионах осуществляется, а здесь, в Белгородской области, реализуется в полной мере", - сказала Москалькова.
Также уполномоченный выделила, что никто из людей в КПП "не поставил вопрос об отказах в оформлении их правового статуса временного убежища или длительного рассмотрения их просьбы".
ПВР Логачевка в Валуйском районе Белгородской области расположен в Доме культуры, он рассчитан на 37 человек. В пункте временного размещения переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России, в том числе в Белгороде. Как сообщили в ПВР, с начала спецоперации в пункте временно размещались более 2000 человек.
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РоссияТатьяна МоскальковаОбществоВ миреБеженцыУкраинаДонецк (ДНР)ЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБелгородская область
 
 
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