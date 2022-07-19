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Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера
Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера - РИА Новости, 19.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 20 человек личного состава, два бронетранспортера и три единицы... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:28
2022-07-19T10:28
2022-07-19T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 20 человек личного состава, два бронетранспортера и три единицы автомобильной техники.В понедельник в ЛНР сообщали, что войска Украины за сутки потеряли 57 человек, один танк, два бронетранспортера и четыре единицы автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; два бронетранспортера; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram канале.Народная милиция отметила, что в ходе разминирования территории Республики саперы ЛНР очистили более 10 гектаров от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 20 человек и два БТР