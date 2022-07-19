https://ria.ru/20220719/lnr-1803385354.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера

Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера - РИА Новости, 19.07.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 20 украинских военных и два бронетранспортера

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 20 человек личного состава, два бронетранспортера и три единицы... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:28

2022-07-19T10:28

2022-07-19T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 20 человек личного состава, два бронетранспортера и три единицы автомобильной техники.В понедельник в ЛНР сообщали, что войска Украины за сутки потеряли 57 человек, один танк, два бронетранспортера и четыре единицы автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 20 человек личного состава; два бронетранспортера; три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram канале.Народная милиция отметила, что в ходе разминирования территории Республики саперы ЛНР очистили более 10 гектаров от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр